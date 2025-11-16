Azali 1 a rompu l’isolement de Mayotte : Azali 3 va-t-il parachever la balkanisation des Comores ? L’étape ultime : amener les pays à entretenir des r

La situation s’aggrave au fil des mois, des années. Le colonialisme français poursuit sa marche en avant.





Retrait de l’ordre du jour effectif la « question de l’île comorienne de Mayotte » des assemblées générales de l’ONU ;

Rompre la libre circulation des Comoriens entre les îles de l’Archipel,

Quasiment intégrer Mayotte en tant qu’entité indépendante dans la Commission de l’Océan Indien ;

Départementaliser Mayotte







L'étape ultime : amener les pays à entretenir des relations commerciales avec Mayotte premiers pas vers une reconnaissance internationale de Mayotte française. Et on peut déjà des avancées.





Madagascar, notre voisin immédiat. Malgré liens séculaires multiplient les accords commerciaux avec Maore et loge un bureau maorais au sein de l’ambassade de France La Tanzanie, base historique du Mouvement de Libération Nationale des Comores, pays qui a engagé ses forces militaires dans la guerre contre des séparatistes qui s’étaient emparés de l’île d’Anjouan entretient désormais des relations commerciales avec Mayotte.





Le Kenya s’est aussi engagé sur cette voie tout en proclamant haut et fort ses liens fraternels avec les Comores. L’Arabie Saoudite négocie avec l’hystérique Estelle Youssoufa pour exclure les pèlerins maorais du contingent comorien.





Curieusement le gouvernement comorien reste impassible. La diplomatie serait l’art des négociations sécrètes, un paravent transparent puisque chacun peut constater les passes d’armes entre pays en désaccord.





Dans ce contexte la célébration du 12 novembre, le 50ème, sert de révélateur. La participation massive, près de trois milles, des jeunes scolaires encadrés par les dirigeants de leurs établissements et leurs parents ont marqué l’évènement et prouve si besoin était que le combat pour le retour de Mayotte se poursuivra jusqu’à son terme. Si le président Azali a choisi de participer pour marquer le 50ème anniversaire, l’Opposition poursuit sa politique de la chaise vide.





Le 12 novembre appartient à tout le peuple comorien. C’est un moment symbolique pour illustrer l’unité de tout le peuple comorien, au-delà des divergences, de montrer au Monde son unité autour de la revendication nationale de son intégrité territoriale. Pour sa part, le président Azali dans son discours a confirmé les craintes de biens de Comoriens. Il ne s’agissait que d’une occasion démagogique.





Car le dialogue tant vanté par le président ne repose sur rien. Les dirigeants français répètent à satiété que Mayotte est française, qu’ils ne négocieront pas l’appartenance de Mayotte à la France avec qui que ce soit, à fortiori pas avec un Etat étranger. Des deux côtés (Comores et France) qui raconte des salades ? Tous les conflits, même les plus sanglants se résolvent au final par la négociation. C’est une vérité de la Palice. La problématique du dialogue porte sur la manière de contraindre la France coloniale à négocier avec nous sur la question de Mayotte.





Or Azali s’arcboute sur un fumeux dialogue bilatéral avec une puissante France qui s’impose à un petit pays. Exclure les organisations internationales du combat pour l’unité du pays est un aveuglement insensé. Comment un nain peut-il terrasser un colosse ? La seule arme d’un petit pays comme le nôtre face à une puissance mondiale qui l’écrase ce sont les condamnations internationales qui indexent le soi-disant chantre droit international et qui l’oblige à reculer pour ne pas être au banc de la communauté internationale qui malgré tout, pèse sur les pays.





On en arrive à une interrogation fondamentale, à dimension historique :





Azali 1 a rompu en 2005 l’isolement international et régional de Mayotte en permettant à Mayotte de participer aux jeux de la Commission de l’Océan Indien en tant qu’entité indépendante des Comores. La France a saisi cette brèche jusqu'à départementaliser Mayotte.

Azali 3 va-t-il parachever la balkanisation des Comores, en ne s’opposant pas avec esprit de suite à la nouvelle stratégie.





Azali et les siens n’ont plus le choix. Une capitulation honteuse qu’ils ne pourront pas cacher ou engager une forte bataille pour la réinscription de la question de l’île comorienne de Mayotte dans les ordres du jour effectif des prochaines AG de l’ONU





Notre seule façon de pousser l’Etat français à négocier c’est l’agitation internationale inscription à l’ordre du jour des AG de l’ONU, plainte contre Balladur devant la Cour Pénale Internationale pour crime contre l’humanité du fait de son visa, etc.





Il faut un véritable front uni pour faire échec à la France. Cette exigence nationale s’impose à tous.





Idriss Mohamed Chanfi,