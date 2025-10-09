Vers une gouvernance concertée du séjour des étranger. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani.

Vers une gouvernance concertée du séjour des étrangers







Sous la présidence conjointe du Directeur de Cabinet du Président chargé de la Défense, du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur, une réunion de haut niveau s’est tenue aujourd’hui au Ministère de l’Intérieur afin d’examiner les enjeux liés au séjour des étrangers en Union des Comores. Sous la présidence conjointe du Directeur de Cabinet du Président chargé de la Défense, du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur, une réunion de haut niveau s’est tenue aujourd’hui au Ministère de l’Intérieur afin d’examiner les enjeux liés au séjour des étrangers en Union des Comores.





Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, dont l’engagement constant pour une gouvernance moderne, rigoureuse et inclusive inspire les réformes en cours. Sa clairvoyance stratégique, fondée sur le respect des textes, la souveraineté nationale et l’ouverture maîtrisée au monde, guide les institutions vers une gestion migratoire équilibrée, garante de la cohésion sociale et du développement durable.





Face à la complexité croissante des flux migratoires et à la nécessité d’une régulation juste, transparente et conforme aux textes en vigueur, les institutions comoriennes ont engagé une réflexion commune sur :

Les conditions d’octroi des visas, cartes de séjour et cartes de résidence ;

La situation des travailleurs étrangers en irrégularité ;

Les défaillances administratives constatées ;

La coordination des actions entre les ministères et agences concernés.





Acteurs mobilisés





Ont pris part aux échanges : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Économie, le Ministère des Finances, le Ministère de la Justice, l’ANPI, ainsi que la Direction Générale de l’Emploi, invitée à contribuer activement aux travaux.





Résolutions structurantes





Création d’un cadre formel de concertation interinstitutionnelle, garant d’une approche cohérente et inclusive.

Partage des expériences opérationnelles pour identifier les leviers d’amélioration et les mesures correctives.

Désignation de deux représentants par entité, y compris la Direction Générale de l’Emploi, pour intégrer le comité sectoriel.





Ce processus marque une étape décisive vers une gouvernance migratoire responsable, fondée sur la concertation, la rigueur réglementaire et le respect des droits. Il témoigne de la volonté des autorités comoriennes de renforcer la transparence, la traçabilité et l’efficacité dans la gestion du séjour des étrangers.





Service de Communication

Ministère de l'intérieur