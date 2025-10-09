Vers une gouvernance concertée du séjour des étranger

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 09 octobre 2025 2025-10-09T15:08:00+02:00 Modifier ce post

Vers une gouvernance concertée du séjour des étranger. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani.

Vers une gouvernance concertée du séjour des étrangers


Vers une gouvernance concertée du séjour des étranger

Sous la présidence conjointe du Directeur de Cabinet du Président chargé de la Défense, du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur, une réunion de haut niveau s’est tenue aujourd’hui au Ministère de l’Intérieur afin d’examiner les enjeux liés au séjour des étrangers en Union des Comores.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, dont l’engagement constant pour une gouvernance moderne, rigoureuse et inclusive inspire les réformes en cours. Sa clairvoyance stratégique, fondée sur le respect des textes, la souveraineté nationale et l’ouverture maîtrisée au monde, guide les institutions vers une gestion migratoire équilibrée, garante de la cohésion sociale et du développement durable.

Face à la complexité croissante des flux migratoires et à la nécessité d’une régulation juste, transparente et conforme aux textes en vigueur, les institutions comoriennes ont engagé une réflexion commune sur :
  • Les conditions d’octroi des visas, cartes de séjour et cartes de résidence ;
  • La situation des travailleurs étrangers en irrégularité ;
  • Les défaillances administratives constatées ;
  • La coordination des actions entre les ministères et agences concernés.

Acteurs mobilisés


Ont pris part aux échanges : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Économie, le Ministère des Finances, le Ministère de la Justice, l’ANPI, ainsi que la Direction Générale de l’Emploi, invitée à contribuer activement aux travaux.

Résolutions structurantes


  • Création d’un cadre formel de concertation interinstitutionnelle, garant d’une approche cohérente et inclusive.
  • Partage des expériences opérationnelles pour identifier les leviers d’amélioration et les mesures correctives.
  • Désignation de deux représentants par entité, y compris la Direction Générale de l’Emploi, pour intégrer le comité sectoriel.

Ce processus marque une étape décisive vers une gouvernance migratoire responsable, fondée sur la concertation, la rigueur réglementaire et le respect des droits. Il témoigne de la volonté des autorités comoriennes de renforcer la transparence, la traçabilité et l’efficacité dans la gestion du séjour des étrangers.

Service de Communication
Ministère de l'intérieur

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières