Said Larifou : "Nous espérons que la génération GenZ Comores suivra la voie de sa sœur Malgache". Votre armée a su faire face à ses responsabilités, e









Paris le 18 octobre 2025,





Objet : Félicitations à votre élection à la Présidence





Votre excellence, Monsieur le Président,







Au nom du RIDJA PACTEF, Organisation politique comorienne, panafricaniste et en mon nom personnel, j’ai l’honneur de vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre accession à la haute fonction de Président du Comité National de Défense de la Transition. Au nom du RIDJA PACTEF, Organisation politique comorienne, panafricaniste et en mon nom personnel, j’ai l’honneur de vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre accession à la haute fonction de Président du Comité National de Défense de la Transition.





Votre prise de fonction représente un moment important pour votre pays et pour toute la région de l’Océan Indien. La confiance que le peuple malgache vous a témoignée vous offre une grande responsabilité, mais aussi une formidable opportunité d’apporter un nouvel élan social et démocratique à Madagascar.





Votre armée a su faire face à ses responsabilités, en écoutant la voix du peuple Malgache et en vous mettant à sa disposition. Ce choix courageux et patriotique témoigne de votre attachement à la légitimité populaire et à l’État de droit, valeurs fondamentales pour la stabilité et la prospérité de votre pays.





Notre organisation politique s’associe à l’élan de solidarité et de soutien des forces vives africaines pour demander à la communauté internationale de reconnaître comme légitimes les aspirations profondes du peuple Malgache et accorder à votre autorité , confirmée par les institutions constitutionnelles de Madagascar la légitimité requise afin que vous puissiez déployer les efforts nécessaires et urgents en faveur du développement, de la paix et de la cohésion de votre pays.





Le RIDJA PACTEF suit avec attention l’évolution de la situation à Madagascar, pays frère de l’archipel des Comores. Nous espérons que la génération GenZ Comores suivra la voie de sa sœur Malgache.





Je tiens également à saluer la volonté que vous avez exprimée de rassembler les forces vives de votre nation, de veiller à l’unité nationale. Ces engagements, je n’en doute pas, trouveront un écho favorable parmi vos jeunes compatriotes, et seront pour nous un motif d’espérer un plus grand rayonnement de Madagascar dans la région et sur l’échiquier africain.





Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération ainsi que mes vœux les meilleurs de succès dans l’exercice de vos fonctions.





Saïd LARIFOU

Panafricaniste

Avocat international