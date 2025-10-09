Nairobi, Kenya : le Président Azali a pris part à un gala officiel avec William Ruto

24ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du COMESA – Nairobi, Kenya


Nairobi, Kenya : le Président Azali a pris part à un gala officiel avec William Ruto

Son Excellence le Président AZALI Assoumani, est arrivé à Nairobi ce mercredi pour prendre part au 24ème Sommet du COMESA, qui se tient à partir du jeudi 9 octobre 2025.

Thème de cette édition : « Tirer parti de la numérisation pour approfondir les chaînes de valeur régionales pour une croissance durable et inclusive ».

Ce sommet constitue une plateforme stratégique pour :

  • Renforcer l’intégration régionale,
  • Stimuler le développement économique,
  • Favoriser l’innovation numérique à travers le continent africain.

Dans la soirée de son arrivée, SE le Président AZALI Assoumani a pris part à un gala officiel avec Son Excellence William Ruto, Président de la République du Kenya et d'autres hautes personnalités. Beit-salam

