Le président malgache Andry Rajoelina destitué par les députés

Le président malgache Andry Rajoelina destitué par les députés. La présidence a déclaré que cette réunion était inconstitutionnelle et que toute décis

Le président malgache Andry Rajoelina destitué par les députés

Les députés malgaches ont destitué mardi le président Andry Rajoelina, avec 130 voix pour et un bulletin blanc, aggravant ainsi la crise politique après la dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État à la suite des manifestations de la jeunesse qui l'avaient contraint à quitter le pays.

La présidence a déclaré que cette réunion était inconstitutionnelle et que toute décision ou résolution prise à cette occasion était « nulle et non avenue » après la dissolution de l'Assemblée. Andry Rajoelina refuse de démissionner malgré plusieurs semaines de manifestations menées par la génération Z et de nombreuses désertions au sein de l'armée. Reuters

