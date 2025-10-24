Le coordinateur de la communication de la présidence quittera bientôt ses fonctions

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 octobre 2025 2025-10-24T15:29:00+02:00 Modifier ce post

Le coordinateur de la communication de la présidence quittera bientôt ses fonctions. Ahmed Ali Amir décide de créer "TRIPLE A" une agence de consultat

Le coordinateur de la communication de la présidence quittera bientôt ses fonctions

Selon des sources fiables, nous apprenons que le conseiller spécial et Coordinateur de la communication du président Azali Assoumani décide de clore le chapitre de ses fonctions au sein de la Présidence de l’Union en janvier 2026 afin d’entamer un nouveau parcours professionnel. 

Ahmed Ali Amir décide de créer "TRIPLE A" une agence de consultation politique et de communication stratégique, destinée à accompagner tous ceux qui croient en l'avenir des Comores.

Journaliste Oubeid

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières