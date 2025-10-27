La Diva Samra reçue par le Directeur Général de l’ORTC

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 27 octobre 2025 2025-10-27T16:06:00+01:00 Modifier ce post

La Diva Samra reçue par le Directeur Général de l’ORTC. Les échanges ont porté sur les perspectives d’un partenariat d’envergure entre Samra et l’ORTC

La Diva Samra reçue par le Directeur Général de l’ORTC

Dans le cadre d’un futur projet de partenariat, Monsieur Hablani Assoumani, Directeur Général de l’Office de Radio et Télévision des Comores (ORTC), a reçu ce jour la Diva Samra, chanteuse comorienne reconnue. 

La rencontre s’est déroulée en présence de Madame Nassurati Inrfane, Directrice Opérationnelle de Radio Comores. Les échanges ont porté sur les perspectives d’un partenariat d’envergure entre Samra et l’ORTC, visant à renforcer la coopération et à valoriser des initiatives communes d’intérêt public. Le contenu de ce partenariat sera dévoilé dans les prochains jours au grand public. Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières