La capitale Moroni paralysée !

Le mot d'ordre de grève lancé par SYNACO et Wusukani wa Masiwa a été largement suivi mardi à Moroni. La capitale est restée paralysée avec des rues désertes, aucun taxi en circulation et la quasi-totalité des commerces fermés.





La version officielle diffère de celle des grévistes. Les autorités assurent, dans des propos rapportés par Al-Watwan, avoir "presque satisfait les demandes" des syndicats.





Le ministre des finances reconnaît que les trois taxes douanières "n'étaient pas calculées comme il fallait" et "ont été paramétrées en dessous du seuil normal depuis bien des années". Selon lui, leur régularisation est perçue à tort comme une hausse.





Sur les véhicules au volant à droite, les autorités annoncent avoir “libéré vingt véhicules saisis” et accepté un délai supplémentaire pour permettre aux propriétaires de transformer leurs véhicules.





Cette version n'a manifestement pas convaincu à Moroni. En revanche, Anjouan et Mohéli n'ont pas suivi le mouvement, les transporteurs locaux ayant trouvé des accords avant la grève.





Texte : CMM