Journée de vendredi : Communiqué de la Police Nationale

DGPSN || La Police Nationale Toujours au Service de la Population







Comme à chaque vendredi, la Police nationale s’est déployée dans la capitale Moroni, notamment aux abords des grandes mosquées, afin de garantir la sécurité et la tranquillité des fidèles. Comme à chaque vendredi, la Police nationale s’est déployée dans la capitale Moroni, notamment aux abords des grandes mosquées, afin de garantir la sécurité et la tranquillité des fidèles.





Dès les premières heures de la journée, les équipes ont pris place dans les zones les plus fréquentées pour faciliter la circulation, organiser le stationnement des véhicules et assurer un accès fluide aux entrées et sorties des mosquées.





Ce dispositif témoigne de l’engagement constant de la Police nationale à œuvrer pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Grâce à cette mobilisation, la journée de vendredi s’est déroulée dans un climat de sérénité, marqué par la paix, la joie et le respect mutuel.





La Police nationale réaffirme ainsi son rôle de proximité et de vigilance permanente au service de la population comorienne.





Service-communication-DGPSN