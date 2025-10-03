Journée de vendredi : Communiqué de la Police Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 03 octobre 2025 2025-10-03T16:19:00+02:00 Modifier ce post

Journée de vendredi : Communiqué de la Police Nationale. Ce dispositif témoigne de l’engagement constant de la Police nationale à œuvrer pour la sécur

DGPSN || La Police Nationale Toujours au Service de la Population


Journée de vendredi : Communiqué de la Police Nationale

Comme à chaque vendredi, la Police nationale s’est déployée dans la capitale Moroni, notamment aux abords des grandes mosquées, afin de garantir la sécurité et la tranquillité des fidèles.

Dès les premières heures de la journée, les équipes ont pris place dans les zones les plus fréquentées pour faciliter la circulation, organiser le stationnement des véhicules et assurer un accès fluide aux entrées et sorties des mosquées.

Ce dispositif témoigne de l’engagement constant de la Police nationale à œuvrer pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Grâce à cette mobilisation, la journée de vendredi s’est déroulée dans un climat de sérénité, marqué par la paix, la joie et le respect mutuel.

La Police nationale réaffirme ainsi son rôle de proximité et de vigilance permanente au service de la population comorienne.

Service-communication-DGPSN

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières