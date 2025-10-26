« J’ai reçu en audience le nouvel Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite »

« J’ai reçu en audience le nouvel Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite ». L’Ambassadeur a souligné que la prochaine visite du Chef de l’État, Son.

J’ai reçu en audience le nouvel Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Union des Comores, SEM. Mohamed Gharamah Alshamrani. 

Nos échanges ont porté sur les liens historiques d’amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays, ainsi que sur les projets phares en cours, notamment dans les domaines routier et aéroportuaire, inscrits dans la dynamique de développement de notre nation.

L’Ambassadeur a souligné que la prochaine visite du Chef de l’État, Son Excellence Azali Assoumani, à Riyad constituera une étape importante pour consolider davantage la coopération bilatérale entre Moroni et le Royaume d’Arabie Saoudite.

J’ai saisi cette occasion pour réaffirmer avec force la détermination du Gouvernement comorien à hisser nos relations à un niveau supérieur, en œuvrant à une coopération concrète, durable et mutuellement bénéfique.

L’Union des Comores demeure résolument attachée au Royaume d’Arabie Saoudite, partenaire stratégique et frère.

Nour El Fath Azali

