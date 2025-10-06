France : Démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. Devant cette situation intenable, Sébastien Lecornu a décidé de remettre sa démission au pré

Démission de Sébastien Lecornu : «On ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies»







Sébastien Lecornu a remis ce lundi matin sa démission au président Emmanuel Macron qui l'a acceptée. Dimanche soir, la première partie de son gouvernement a été annoncée, suscitant de nombreuses critiques de part et d'autres en raison du statut-quo sur de nombreux postes, bien loin de la "rupture" promise.





Sébastien Lecornu est devenu le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République. Ce lundi matin, il a remis sa démission au président Emmanuel Macron qui l'a acceptée. La situation était devenue intenable pour le nouveau locataire de Matignon en raison du torrent de critiques qui s'abattent depuis dimanche soir et l'annonce de la première partie de son gouvernement, très proche de celui de François Bayrou avec peu de nouveaux noms et un retour très critiqué de Bruno Le Maire. Bruno Retailleau et les LR ont même menacé de se retirer de l'équipe gouvernementale.





Les principales informations :

La première partie du gouvernement de Sébastien Lecornu a été annoncée dimanche soir

Un gouvernement qui a suscité de nombreuses critiques de part et d'autres, les LR ayant même menacé de ne plus y participer

Devant cette situation intenable, Sébastien Lecornu a décidé de remettre sa démission au président Emmanuel Macron qui l'a acceptée.

Lecornu critique la "posture" des partis





Sébastien Lecornu a pointé l'attitude des différents partis "qui se comportent comme s'ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale", fustige le Premier ministre démissionnaire. Selon lui, ces mêmes partis ont "fait mine de ne pas voir le changement, la rupture que représentait le fait de ne pas servir du 49.3".

"Les conditions ne sont pas remplies"





Sébastien Lecornu prend la parole depuis Matignon. "Les conditions ne sont pas remplies" pour la poursuite de sa mission, a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Être Premier ministre est une tâche difficile. On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas réunies". Avec AFP