Désormais, l’opposition de l’extérieur ne lancera jamais un mot de soulèvement populaire aux Comores, à moins que les habitants sur place en prennent.

Désormais, l’opposition de l’extérieur ne lancera jamais un mot de soulèvement populaire aux Comores, à moins que les habitants sur place en prennent l’initiative







Le vendredi 17 octobre restera gravé dans la mémoire politique comorienne comme un jour révélateur. Révélateur non pas d’une révolution, comme certains l’espéraient ou le proclamaient bruyamment depuis l’étranger, mais bien de l’essoufflement d’une opposition en exil, déconnectée des réalités du pays et coupée du peuple qu’elle prétend représenter. Le vendredi 17 octobre restera gravé dans la mémoire politique comorienne comme un jour révélateur. Révélateur non pas d’une révolution, comme certains l’espéraient ou le proclamaient bruyamment depuis l’étranger, mais bien de l’essoufflement d’une opposition en exil, déconnectée des réalités du pays et coupée du peuple qu’elle prétend représenter.





L’appel lancé par une partie de cette opposition extérieure, invitant la population à se soulever après la prière du vendredi à la place de l’Indépendance, a tourné à un échec total. Ni ferveur, ni mouvement, ni adhésion populaire : la place est restée calme, indifférente, comme si cet appel n’avait jamais existé. Cet épisode confirme ce que beaucoup d’observateurs lucides pressentaient depuis longtemps : on ne peut pas faire trembler un pays depuis un salon à Paris, Bruxelles ou Montréal.





Une opposition en exil coupée de la réalité comorienne





Les leaders de l’opposition de l’extérieur semblent avoir perdu tout contact avec la société comorienne réelle. Leurs discours, souvent enflammés et accusateurs, se déploient sur les réseaux sociaux, mais sans relais, sans organisation et surtout sans écoute au niveau local.





Les Comoriens, eux, observent, réfléchissent, et savent faire la part des choses entre les slogans et la réalité. Ils aspirent avant tout à la stabilité, à la sécurité et au développement. Ils veulent du travail, des routes, de l’électricité, de l’eau, et non pas des appels à la confrontation ou à la division.





L’opposition de l’extérieur s’est ainsi enfermée dans une logique de spectacle médiatique, oubliant que le courage politique ne consiste pas à mobiliser depuis l’étranger, mais à affronter la réalité du terrain, au sein du peuple, avec le peuple.





Le mirage de l’exemple malgache





Dans leur naïveté politique, certains opposants ont cru que le peuple comorien suivrait l’exemple récent de Madagascar, où des mouvements populaires ont réussi à occuper la rue et à imposer un rapport de force face au pouvoir. Hélas pour eux, les Comores ne sont pas Madagascar.





Le contexte, les mentalités et les dynamiques sociales sont totalement différents.

Le peuple comorien, profondément attaché à la paix et à la stabilité, n’a pas cédé à la tentation de l’imitation. Il a refusé de se laisser instrumentaliser par des appels lancés à distance, sans cohérence ni enracinement.





Cet échec prouve que la conscience nationale comorienne a atteint un niveau de maturité qui rejette toute aventure importée ou artificielle.





Un peuple mûr et attaché à la paix





Ce vendredi 17 octobre a démontré la sagesse du peuple comorien. Malgré les provocations, malgré les discours alarmistes, les Comoriens ont choisi la voie de la paix et de la responsabilité.

Ils ont compris que la stabilité politique est la condition première du développement. Ce peuple a déjà trop souffert des crises et des coups d’État pour se laisser entraîner dans de nouvelles aventures sans lendemain.





En refusant de suivre ce mot d’ordre de soulèvement, les citoyens ont envoyé un message fort : les Comores ne veulent plus être le théâtre de manœuvres politiciennes dictées depuis l’étranger. Le peuple veut construire, pas détruire. Il veut avancer, pas régresser.





Une opposition divisée et affaiblie





L’échec de cet appel révèle aussi une fracture profonde au sein même de l’opposition. Les divisions internes, les querelles d’ego et les rivalités personnelles empêchent toute cohérence stratégique. Certains prônent la rupture totale, d’autres cherchent à dialoguer, d’autres encore tentent simplement de rester visibles sur la scène médiatique.





Résultat : aucune ligne claire, aucune vision commune, aucune crédibilité.

Pendant ce temps, le pays avance. Le gouvernement, sous l’impulsion du Président Azali Assoumani, poursuit son cap vers l’émergence et la stabilité institutionnelle, malgré les difficultés. Le peuple, lui, préfère miser sur la continuité plutôt que sur les incertitudes d’un projet politique flou.





Le véritable changement viendra de l’intérieur





L’enseignement principal de cette journée est clair : désormais, aucune initiative de déstabilisation ne pourra venir de l’extérieur. Le changement, s’il doit y en avoir un, viendra forcément de l’intérieur, porté par ceux qui vivent la réalité quotidienne du pays, qui en connaissent les défis, les espoirs et les limites.





C’est à Moroni, à Fomboni, à Mutsamudu, à Iconi ou à Mitsoudjé que se jouent les véritables dynamiques politiques, pas à Paris ou à Marseille. Tant que l’opposition extérieure continuera à ignorer cette évidence, elle demeurera spectatrice impuissante de l’évolution politique nationale.





OUI au réalisme politique plutôt que l’illusion





Le RDDC, fidèle à son engagement pour la stabilité et le développement des Comores, appelle à un sursaut de lucidité et de responsabilité. Le pays a besoin d’une opposition constructive, enracinée dans le réel, et non d’une agitation stérile dictée à distance.





Le peuple comorien a choisi la paix.

Il a choisi la maturité.

Et surtout, il a compris que l’avenir des Comores ne se décidera jamais ailleurs qu’aux Comores.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris le 18 octobre 2025