Débarquement de migrants : Communiqué de l’hôpital de Mitsamiouli.



Suite au débarquement sur la plage de Mitsamihuli Mdjini à l'aube de ce lundi, de près d'une centaine de migrants partis d'Afrique centrale via les côtes tanzaniennes, la communauté de Mitsamiouli, avec à leur tête le Préfet de la région, s'est mobilisée pour les accueillir et leur offrir de quoi manger et boire, ainsi que des habits.





L'hôpital de Pôle de Mitsamiouli a pour sa part mobilisé un médecin, des infirmiers et 2 ambulances, afin de prodiguer des soins à ceux et celles qui en avaient besoin, dont certains ont été pris en charge et hospitalisés.





La Direction rend un vibrant hommage au Dr Halissoi Bacar, au Major Mohamed Ahamada, à l'infirmier Nahid, pour le travail formidable qu'ils ont accompli sur le terrain. Sans oublier les autres personnels en poste aux Services des Urgences, Chirurgie et Laboratoire, pour leur soutien. Nos remerciements vont enfin à nos deux ambulanciers qui ont assuré la navette entre le centre de regroupement et l'hôpital.





