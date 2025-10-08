Communiqué de Boléro : Message de l'ancien journaliste Ali Amir Ahmed. Je suis convaincu qu’il saura, comme toujours, se relever avec la détermination

MESSAGE







Dans les moments où l’actualité suscite émotions et interrogations, il est important de rappeler la valeur de l’estime, de la loyauté et du dialogue sincère. Dans les moments où l’actualité suscite émotions et interrogations, il est important de rappeler la valeur de l’estime, de la loyauté et du dialogue sincère.





J’ai pris connaissance du communiqué de Boléro, dans lequel il « prend acte de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Moroni » à son encontre, tout en exprimant ses réserves quant aux motivations qui l’ont sous-tendue.





Au-delà des circonstances présentes, Boléro demeure un ami. Un homme de compétences reconnues, à la parole libre parfois dérangeante, mais toujours animée par la passion de servir. Comme tout un chacun, il lui reviendra d’assumer ses écarts, de les clarifier et, le moment venu, d’en tirer les leçons.





Je n’ignore pas que, dans le tumulte de certaines polémiques récentes, j’ai moi-même été la cible, d'insultes bêtes. par relais interposés. Cela ne remet pas en cause, pour ma part, l’estime sincère et la loyauté fidèle que je lui ai toujours portées, comme à beaucoup d’autres compagnons de route avec lesquels nous avons partagé des moments forts.





Je suis convaincu qu’il saura, comme toujours, se relever avec la détermination qu’on lui connaît. Beaucoup d'amis sauront, je pense, eux aussi, faire preuve de hauteur et de pardon, comme il en ont souvent donné la preuve. Car j'ai vu, dans cette affaire, avec mes réflexes de journaliste, de gros poissons passer entre les mailles du filet.





Quant à moi, je lui laisse le temps de la réflexion et du mea culpa. Car une amitié ancienne et une fidélité éprouvée méritent toujours la possibilité d’un nouveau départ.





Dans la vie publique comme dans la vie tout court, savoir se parler avec franchise, se respecter dans la différence et croire en la réconciliation demeure une force.





Ali Amir Ahmed