Comores : la BAD injecte 137 millions de dollars dans un projet maritime

Le président des Comores, Azali Assoumani, a présidé la cérémonie de lancement officiel du projet de corridor maritime et de facilitation du commerce régional, financé par le Groupe de la Banque africaine de développement à hauteur de 137 millions de dollars.





De hauts responsables de la Banque africaine de développement (BAD)ont assisté à la cérémonie de lancement du corridor maritime des Comores, le 27 octobre 2025 à Moroni.





Le financement du Groupe de la Banque comprend une subvention principale de 135 millions de dollars du Fonds africain de développement, son guichet concessionnel, et une autre subvention de 2 millions de dollars du Fonds d’appui à la transition, un mécanisme destiné aux pays en transition.





D’autres partenaires, dont la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et l’Agence française de développement, seront rejoints par l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement pour cofinancer le projet, mobilisant ensemble plus de 110 millions de dollars supplémentaires.





Le Centre mondial pour l’adaptation a également apporté son soutien à l’évaluation des risques climatiques pesant sur les infrastructures portuaires et aux options d’adaptation à prendre en compte lors de la conception des ouvrages.





Ce projet vise à moderniser les infrastructures portuaires

essentielles au développement économique des Comores, à faciliter les échanges commerciaux et à renforcer la connectivité régionale. Il permettra à cet archipel de l’océan Indien de tirer profit de sa position géographique stratégique dans le canal du Mozambique et de devenir une plateforme logistique entre l’Afrique et l’Asie.





« Le corridor maritime que nous inaugurons aujourd’hui témoigne éloquemment de notre capacité à bâtir une nation résiliente, pleinement intégrée aux dynamiques régionales et continentales », a déclaré le président Assoumani. Ajoutant : « Il symbolise notre ouverture sur le monde; il crée un pont entre les peuples et il favorise le commerce, la coopération et une prospérité partagée ».





La ministre comorienne des Transports maritimes et aériens, Yasmine Hassane Alfeine, a salué le Groupe de la Banque africaine de développement, le qualifiant de « partenaire stratégique fidèle dont le soutien technique et financier accompagne sans relâche les efforts déployés pour concrétiser une vision de développement fondée sur la durabilité, l’intégration et la résilience des infrastructures ».





« Aujourd’hui, grâce à cette coopération renforcée, nous franchissons une nouvelle étape dans la modernisation de nos infrastructures portuaires et maritimes, avec la perspective de créer une zone économique spéciale », a ajouté Mme Alfeine.





Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Stratégie décennale 2024-2033 du Groupe de la Banque africaine de développement et des « Quatre axes prioritaires » de son président, Sidi Ould Tah. Il permettra la construction d’infrastructures résilientes et le développement des chaînes de valeur agricoles et halieutiques, et facilitera la création de milliers d’emplois pour les jeunes et les femmes.





« Ce projet phare du Plan émergent Comores 2030 contribuera au développement des chaînes de valeur dans l’agriculture et la pêche, tout en créant des opportunités économiques pour les jeunes et les femmes », a déclaré Laté Lawson Zankli, conseillère du programme pays, représentant le Groupe de la Banque africaine de développement lors de

la cérémonie.





Depuis le début de sa coopération avec les Comores en 1977, le Groupe de la Banque africaine de développement a financé près de 40 opérations pour un montant cumulé d’environ 530 millions de dollars.





Les secteurs couverts par ces investissements sont les transports, l’énergie, l’agriculture et la gouvernance.





Ce nouveau projet confirme l’engagement de l’institution panafricaine de financement du développement à soutenir l’archipel dans sa transition vers un développement durable, inclusif et résilient.





