Communiqué de Boléro : Que cache ce court récit ?

J'ai lu et relu le communiqué de Monsieur Boléro, et j'en retiens trois choses :





1. La mise en miroir de l'exagération médiatique et judiciaire de la soi-disant affaire. Pour Boléro, si cette affaire a été traitée avec tant de sérieux, soit – il en prends acte.





2. La stratégie adaptée pour couper court et clore le sujet. Car en refusant toute suite (recours, commentaires prolongés, bataille médiatique), il refuse d’alimenter un feuilleton qu’il juge inutile ou fabriqué. Cette stratégie est une manière élégante de reprendre le contrôle du récit. En français facile, Boléro ne jouera pas à ce jeu-là.





3. Un débat public incompris par l'opinion : l'auteur du communiqué fait appel à l'opinion publique, qu’il positionne comme perturbée par le traitement de l’affaire.





Ceci permet de délégitimer indirectement la décision juridique prise sans confrontation directe, tout en suggérant que c’est le traitement médiatique ou judiciaire qui l’a enflée, et non lui. Quelle classe !





En deux petits paragraphes, Monsieur Boléro a réalisé une opération de déminage maîtrisée qui vise à :





tourner la page rapidement,

montrer sa hauteur de vue,

laisser planer le doute sur les intentions de ses adversaires, sans entrer dans leur jeu.





Ce type de positionnement est typique d’une stratégie de dépolitisation volontaire d’un sujet qu'on voudrait politique, mais qu'on veut transformer en un non-événement.





Je dis simplement : la Classe !





En fin du communiqué, on y découvre le CV garni de l'auteur inspirant le respect. Encore une manière de dire "STOP à ceux qui font du mépris leurs talents pour exister ou survivre.





Abdoulatuf Bacar