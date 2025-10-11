Chose promise, chose due : « Humilité et Équité » déjà disponible ! De ses premières années au sein des Forces armées jusqu’à la présidence de la Cour

Chose promise, chose due : « Humilité et Équité » déjà disponible !







C’est avec une émotion sincère et un profond sentiment d’accomplissement que je vous annonce la disponibilté effective d’un ouvrage qui me tient particulièrement à cœur : le livre-mémoire consacré au Colonel Abdourakou Abdoulhamid. C’est avec une émotion sincère et un profond sentiment d’accomplissement que je vous annonce la disponibilté effective d’un ouvrage qui me tient particulièrement à cœur : le livre-mémoire consacré au Colonel Abdourakou Abdoulhamid.





Écrire ces pages, c’était bien plus que relater un parcours militaire ou institutionnel. C’était faire parler le silence d’un homme dont l’élégance discrète, la sobriété de ton et la retenue de gestes cachaient une véritable galaxie de récits — ceux d’une vie entière consacrée au service de son pays, les Comores et de ses plus proches.





De ses premières années au sein des Forces armées jusqu’à la présidence de la Cour Constitutionnelle, le Colonel Abdoulhamid a incarné une certaine idée de la République : celle de la rigueur, de la loyauté, et du devoir accompli dans la dignité. Ce livre retrace non seulement son parcours exceptionnel, mais aussi l’héritage moral et institutionnel qu’il laisse derrière lui.





À travers ces pages, j’ai tenté de faire justice à l’homme derrière le titre, à la force tranquille derrière le grade, à l’humanité profonde derrière la réserve. Ce fut une aventure d’écriture intime, exigeante, mais surtout nécessaire : pour la mémoire collective, pour les générations à venir, et pour rendre hommage à une figure qui a traversé les temps avec droiture.





Je vous invite à découvrir cet ouvrage, non seulement comme une biographie, mais comme un témoignage vivant de ce que signifie réellement servir. Merci à Monsieur le président de m'avoir accordé ce privilège.





Abdoulatuf Bacar