Ce qu'il faut retenir du conseil des ministres de ce mercredi 1er octobre 2025

Compte rendu du Conseil des Ministres de ce mercredi 1er octobre 2025







Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er octobre 2025 au Palais de Beit-Salam sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République.

Les membres du gouvernement ont présenté plusieurs notes portant sur des questions clés touchant à la vie nationale. Les discussions ont permis de dégager les orientations suivantes :





1. Ministère de l’Artisanat





Le ministre a soumis au Conseil un projet de loi portant Code de l’artisanat en Union des Comores, visant à encadrer et protéger les activités artisanales et leurs professionnels.

Le projet a été bien accueilli par le Conseil, qui a salué cette initiative en faveur de la structuration du secteur. Il a toutefois été recommandé que les textes d’application soient élaborés simultanément, afin d'assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif législatif.





2. Ministère de l’Éducation Nationale





Le ministre a fait un point sur la rentrée scolaire 2025-2026, notant qu’elle s’est globalement bien déroulée, bien que plusieurs difficultés subsistent, notamment :





le manque d’infrastructures scolaires dans certaines zones

et une pénurie persistante d’enseignants





Le Conseil a appelé à une affectation rapide des enseignants récemment recrutés, en insistant particulièrement sur la situation préoccupante de l’île d’Anjouan.





3. Ministère des Affaires Étrangères





Une note relative à la demande d’établissement de passeports diplomatiques a été présentée. Le Conseil n’a pas émis d’objection quant à l’émission de ces documents.

Toutefois, il a été recommandé d’élaborer un arrêté précisant les catégories de fonctionnaires internationaux habilités à en faire la demande, afin de canaliser et encadrer les requêtes.





4. Ministère des Finances





Le ministre a exposé un projet visant à mettre en place des Cellules de Gestion des Marchés Publics (CGMP) au sein des directions et institutions publiques.

Le Conseil a exprimé son soutien à cette réforme importante pour renforcer la transparence et l’efficacité de la commande publique, tout en assurant que les mesures nécessaires seront prises pour sa mise en œuvre.





5. Ministère de la Justice





Deux dossiers ont été abordés :





Le ministre a d’abord présenté une note concernant l’identification de sites pour la construction de centres pénitentiaires ainsi que de bâtiments judiciaires et administratifs.

Le Conseil a soutenu cette démarche et a recommandé d’approcher la Banque centrale pour l'obtention de financements.





Il a ensuite soumis un projet de loi sur la Haute Autorité religieuse de l’Union des Comores, suivi de la version amendée du projet de loi sur le Mouftorat, tenant compte des recommandations précédentes.





Le Conseil n’a formulé aucune remarque supplémentaire, signifiant son accord de principe.





6. Ministère de l’Aménagement





Une note d’alerte a été présentée concernant la situation critique des équipements de l’entreprise SOBESTRA, abandonnés sur les chantiers des routes RN21 et RN32 suite à la résiliation du contrat de réhabilitation.





Le ministre a sensibilisé le Conseil sur les risques que posent ces matériels (sécurité, dégradations, vols) et a sollicité l’autorisation de les mettre à l’abri.

Le Conseil a recommandé de faire appel à des huissiers de justice et à des experts juridiques pour s’assurer de la régularité des démarches avant toute action.





7. Ministère de la Santé





Deux dossiers majeurs ont été présentés :





Un projet d’arrêté sur la réglementation de la vaccination internationale et de l’usage du carnet jaune de vaccination contre la fièvre jaune.





Cette mesure vise à renforcer la protection de la population comorienne face aux virus importés.

Le Conseil a pris acte du projet, tout en recommandant d’adapter la rigueur des contrôles aux réalités épidémiologiques des pays frontaliers où la prévalence est faible.





Une note de situation sur le paludisme, le VIH/SIDA et les décès maternels entre 2023 et août 2025 a également été exposée.





Le Conseil a exprimé sa vive inquiétude face aux indicateurs relevés. Il a été suggéré que dans le cadre de la future législation sur l’émigration, certaines pièces médicales soient exigées dans les demandes de renouvellement de long séjour.





8. Secrétariat Général du Gouvernement





Le Secrétaire général a présenté un projet de décret portant organisation générale des services ministériels et leurs missions. Ce projet vise à rationaliser l’organisation interne de l’administration.





Le Conseil a salué l’initiative, tout en formulant quelques recommandations :





les postes de Directeurs des Affaires Financières (DAF) ne devraient pas être exclusivement pourvus parmi les agents de la direction du Budget, en raison du manque d’effectifs,

l’ajout d’un poste dédié à l’archivage au sein des directions a également été recommandé.





9. Divers





Deux points ont été abordés en fin de séance :





Aménagement des horaires de travail le vendredi, notamment pour permettre aux agents de s’acquitter de la prière hebdomadaire dans de bonnes conditions. Le Conseil a demandé une étude rapide à ce sujet.





Une grève déclenchée ce mercredi matin a été brièvement évoquée. Le Conseil a demandé des informations détaillées sur l’état des discussions avec les parties concernées, en vue d’un règlement rapide.





Clôture





Le Conseil a clôturé ses travaux en soulignant l’importance d’un suivi rigoureux des recommandations faites au cours de cette séance, et a réaffirmé sa volonté d’accompagner toutes les réformes structurantes visant à améliorer la gouvernance et le bien-être de la population comorienne. Beit-salam