A Foumbouni, les habitants profitent désormais d'une connexion Internet gratuite. Ce projet innovant est soutenu par Expertise France via le programme
Amine Souef révolutionne l'accès à Internet avec son projet Zefir ! A Foumbouni, dans le sud de Ngazidja (Grande Comore), les habitants profitent désormais d'une connexion Internet gratuite. En parallèle, Zefir permet aux annonceurs de diffuser leurs publicités à moindre coût sur des plateformes numériques. Une initiative gagnant-gagnant !
Ce projet innovant est soutenu par Expertise France via le programme Diaspora, financé par l’AFD - Agence Française de Développement et mis en œuvre en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères de l'Union des Comores.
Amine Souef aendresa mbeli iinterneti ha mtrilio ndziani wa ibarnamadji ya Zefir ! Hoho Fumbuni, swhilini mwa inGazidja, wakazi wapara nafasi ya koneksio ya bure. Namna yiyo Zefir isiruhusu wawo watrangazao watekeleze hazi zao ha thamani hafifu hari mwa zindzia za nwimeriki. Anzima ya faida ya wengi !
Ini anzima mpia ya shangiriwa na Expertise France hulawana na barnamadji ya Diaspora, ya haramiwa na AFD (kungumanyo la shi Farantsa la maendreleo-usoni) ya trulwa ndziani na wizara wa izihabari za mwendze.
Ambassade de France aux Comores
