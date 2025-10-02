A Foumbouni, les habitants profitent désormais d'une connexion Internet gratuite

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 02 octobre 2025 2025-10-02T09:24:00+02:00 Modifier ce post

A Foumbouni, les habitants profitent désormais d'une connexion Internet gratuite. Ce projet innovant est soutenu par Expertise France via le programme

A Foumbouni, les habitants profitent désormais d'une connexion Internet gratuite

Amine Souef révolutionne l'accès à Internet avec son projet Zefir ! A Foumbouni, dans le sud de Ngazidja (Grande Comore), les habitants profitent désormais d'une connexion Internet gratuite. En parallèle, Zefir permet aux annonceurs de diffuser leurs publicités à moindre coût sur des plateformes numériques. Une initiative gagnant-gagnant !

Ce projet innovant est soutenu par Expertise France via le programme Diaspora, financé par l’AFD - Agence Française de Développement et mis en œuvre en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères de l'Union des Comores.

Amine Souef aendresa mbeli iinterneti ha mtrilio ndziani wa ibarnamadji ya Zefir ! Hoho Fumbuni, swhilini mwa inGazidja, wakazi wapara nafasi ya koneksio ya bure. Namna yiyo Zefir isiruhusu wawo watrangazao watekeleze hazi zao ha thamani hafifu hari mwa zindzia za nwimeriki. Anzima ya faida ya wengi !

Ini anzima mpia ya shangiriwa na Expertise France hulawana na barnamadji ya Diaspora, ya haramiwa na AFD (kungumanyo la shi Farantsa la maendreleo-usoni) ya trulwa ndziani na wizara wa izihabari za mwendze.

Ambassade de France aux Comores


PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières