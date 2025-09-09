Vers une sécurité partagée : Renforcement des liens franco-comoriens

Vers une sécurité partagée : Renforcement des liens franco-comoriens


Vers une sécurité partagée : Renforcement des liens franco-comoriens

Moroni, le 08 septembre 2025, Le Ministre de l’Intérieur, Monsieur MOHAMED Ahmed Assoumani, a eu le plaisir de recevoir en audience le nouveau Colonel Jean Pierre Poto, récemment nommé Attaché de la sécurité intérieure auprès de l’Ambassade de France en Union des Comores. Cette rencontre a eu lieu en présence des collaborateurs du Cabinet ainsi que des membres de l’équipe de la sécurité française résidant aux Comores.

Dans un esprit de respect mutuel et de coopération, les échanges ont porté sur les enjeux multiformes en matière de sécurité, de sûreté et de renforcement des capacités. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de consolider les liens existants à travers des actions concertées et des formations adaptées aux besoins spécifiques du terrain.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un dialogue régulier et constructif entre les institutions comoriennes et leurs partenaires internationaux, visant à promouvoir une gouvernance sécuritaire inclusive et efficace. L'engagement mutuel pour une sécurité partagée souligne l'importance d'une collaboration renforcée face aux défis du monde d'aujourd'hui.

Le Ministère de l'Intérieur Comores

