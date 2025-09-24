Une vedette chavire entre Mwali et Ngazidja

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 septembre 2025 2025-09-24T12:16:00+02:00 Modifier ce post

Une vedette chavire entre Uropveni et Hoani Une vedette appartenant à Ba Kadafi a chaviré dans la matinée de ce mercredi 24 septembre, entre...

Une vedette chavire entre Uropveni et Hoani



Une vedette appartenant à Ba Kadafi a chaviré dans la matinée de ce mercredi 24 septembre, entre Uropveni et Hoani. Selon les premières informations recueillies, une personne est portée disparue : il s’agirait du second commandant de bord et d’un enfant.

Les rescapés, épuisés par le naufrage, ont été pris en charge. Certains ont été admis au CHRI de Fomboni tandis que d’autres ont pu regagner leur domicile.

Il est à noter que la mer était particulièrement agitée. La vedette Adore Comores, qui devait également se rendre à Uropveni, a d’ailleurs dû rebrousser chemin en raison de la dangerosité des conditions maritimes.

Nous y reviendrons avec plus de détails.
Photo illustration

La rédaction de Mohéli Matin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières