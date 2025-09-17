Signature d'un protocole d'accord pour renforcer la lutte contre les trafics illicites aux Comores



Dans l'après-midi de ce mardi 16 septembre 2025, un protocole d'accord marquant une avancée significative dans la coopération interinstitutionnelle a été signé à la Direction Générale des Douanes des Comores. Cet accord unit plusieurs entités clés : la Direction Générale des Douanes, la Direction Générale de la Police et de la Sûreté Nationale, la Société comorienne des Ports, la Garde-Côtes comorienne, ainsi que la Gendarmerie Nationale des Comores. La cérémonie s'est déroulée en présence du Directeur de Cabinet du Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, dans la salle de conférence de la Direction Générale des Douanes.





Ce protocole vise à établir un cadre solide de coopération et de compréhension mutuelle entre les parties prenantes, afin de faire progresser les objectifs communs liés à la mise en œuvre du Programme de contrôle des passagers et du fret de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime aux Comores. Une unité opérationnelle composée des participants sera localisée au port de Moroni et sera chargée de travailler sur la gestion des risques et le ciblage efficace des opérations.





Les cinq institutions signataires partagent un objectif unifié : protéger les frontières comoriennes et lutter activement contre les trafics illicites, notamment le trafic de drogues. Ce partenariat tangible est essentiel pour renforcer la synergie entre les différents acteurs de la sécurité nationale. Grâce à cette collaboration, les efforts de gestion des frontières seront améliorés, tout en garantissant que le commerce légitime et la circulation des passagers soient facilités.





La Douane comorienne, sous l'égide du Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, s'engage résolument dans la lutte contre les produits illicites. Cette initiative de coopération constitue un pas important vers la protection et la sécurité de la population comorienne face aux menaces croissantes liées aux drogues et autres trafics.





Cet accord de coopération représente une étape déterminante dans la consolidation des capacités de gestion des risques et la réponse collective aux défis complexes posés par les contrôles des passagers et du fret. Les autorités comoriennes démontrent ainsi leur engagement à créer un environnement plus sûr et plus sécurisé pour leurs citoyens tout en facilitant le commerce légitime.





Douanes Comoriennes