Said Larifou s'adresse à Stefano Cusin, sélectionneur des Coelacanthes

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 07 septembre 2025 2025-09-07T12:16:00+02:00 Modifier ce post

Said Larifou s'adresse à Stefano Cusin, sélectionneur des Coelacanthes. Vous avez le privilège et la lourde responsabilité d’occuper ce poste prestigi

À l’attention de Monsieur Stefano Cusin, Sélectionneur de l’équipe nationale de football des Comores


Cher Monsieur,

Said Larifou s'adresse à Stefano Cusin, sélectionneur des Coelacanthes

Le football, en Afrique comme dans de nombreux pays du monde, est plus qu’un sport. Il est l’opium du peuple, le ciment de la nation, le langage universel qui rassemble toutes les générations et transcende les différences. Chaque Comorien, dans son cœur, se voit en sélectionneur, tant les émotions et l’espoir liés à notre équipe nationale sont immenses.

Vous avez le privilège et la lourde responsabilité d’occuper ce poste prestigieux. À travers vous, c’est tout un peuple qui rêve, qui se projette et qui croit en la possibilité d’accomplir de grandes choses. Les Comoriens comptent sur vous, sur votre engagement, votre rigueur et votre vision pour porter haut les couleurs de notre pays.

Vous faites partie des entraîneurs qui ont déjà réalisé de véritables exploits avec notre équipe nationale. Le coaching, la communication positive, la détermination, la planification des objectifs et la transmission des valeurs sportives sont votre quotidien. S’il est vrai que l’objectif à court terme est de briller lors de la CAN au Maroc, l’objectif à moyen terme, que tout le monde espère est la qualification pour la Coupe du Monde de 2026. Il faut savoir parfois manquer d’humilité et fixer des objectifs élevés qui transcenderont les athlètes. Vous avez la confiance de tout un peuple.

Avec toute ma considération et mes vœux de réussite.

Afrique, le 06 septembre 2025
Saïd LARIFOU, supporter de l’équipe nationale des Comores du football

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières