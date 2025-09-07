Said Larifou s'adresse à Stefano Cusin, sélectionneur des Coelacanthes. Vous avez le privilège et la lourde responsabilité d’occuper ce poste prestigi

À l’attention de Monsieur Stefano Cusin, Sélectionneur de l’équipe nationale de football des Comores





Cher Monsieur,







Le football, en Afrique comme dans de nombreux pays du monde, est plus qu'un sport. Il est l'opium du peuple, le ciment de la nation, le langage universel qui rassemble toutes les générations et transcende les différences. Chaque Comorien, dans son cœur, se voit en sélectionneur, tant les émotions et l'espoir liés à notre équipe nationale sont immenses.





Vous avez le privilège et la lourde responsabilité d’occuper ce poste prestigieux. À travers vous, c’est tout un peuple qui rêve, qui se projette et qui croit en la possibilité d’accomplir de grandes choses. Les Comoriens comptent sur vous, sur votre engagement, votre rigueur et votre vision pour porter haut les couleurs de notre pays.





Vous faites partie des entraîneurs qui ont déjà réalisé de véritables exploits avec notre équipe nationale. Le coaching, la communication positive, la détermination, la planification des objectifs et la transmission des valeurs sportives sont votre quotidien. S’il est vrai que l’objectif à court terme est de briller lors de la CAN au Maroc, l’objectif à moyen terme, que tout le monde espère est la qualification pour la Coupe du Monde de 2026. Il faut savoir parfois manquer d’humilité et fixer des objectifs élevés qui transcenderont les athlètes. Vous avez la confiance de tout un peuple.





Avec toute ma considération et mes vœux de réussite.





Afrique, le 06 septembre 2025

Saïd LARIFOU, supporter de l’équipe nationale des Comores du football