Réunion de travail du Collectif Anjouan 2029 à l’hôtel Itsandra

Moroni, mercredi 17 septembre 2025







Le collectif Anjouan 2029 a tenu, ce mercredi 17 septembre 2025, une importante réunion de travail à l'hôtel Itsandra. Cette rencontre, qui a rassemblé plusieurs membres fondateurs et sympathisants, marque une étape significative dans la structuration de ce mouvement citoyen tourné vers l'avenir d'Anjouan.





Au programme de cette séance figuraient deux points majeurs :





La validation et la signature officielle de la charte du collectif, un document fondateur qui définit les valeurs, les objectifs et les principes d’action du mouvement.





Les perspectives d’avenir, avec une réflexion approfondie sur les priorités à court, moyen et long terme, afin de mobiliser toutes les énergies autour du développement économique, social et culturel de l’île.





Les participants ont insisté sur la nécessité d’une démarche inclusive, reposant sur la concertation et l’engagement de toutes les forces vives de la société. Ils ont également réaffirmé leur volonté de bâtir un projet ambitieux et durable pour l’horizon 2029, en mettant l’accent sur la jeunesse, l’innovation et la solidarité.





La réunion s’est conclue sur un appel à l’unité et à la responsabilité collective, afin de transformer les aspirations en actions concrètes.





Ben Omar