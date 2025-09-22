Question de Mayotte : Entretien entre le Secrétaire général de l’ONU et le Président Azali

António Guterres reçoit le président Azali Assoumani



En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président Azali Assoumani a eu un entretien avec le Secrétaire général de l’ONU.

Au cours de son intervention, le Chef de l’État a salué la contribution inestimable du Secrétaire général et son soutien constant aux Comores dans leurs programmes de développement.

Il est également revenu sur la question sensible de Mayotte, déplorant les pertes en vies humaines et évoquant les révélations du journal Le Monde mettant en cause la Police aux frontières française, accusée d’avoir provoqué certains naufrages en mer.

Le Président a réaffirmé l’attachement des Comores à l’esprit de dialogue et a appelé les Nations Unies à appuyer son pays dans la recherche de solutions respectueuses du droit international.

Pour sa part, António Guterres a salué le leadership du Président Azali Assoumani et rappelé que l’ONU demeure engagée, notamment à travers le Comité spécial de décolonisation (C24), dans la quête de solutions justes et durables. Beit-salam

