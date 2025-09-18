Moroni - Riyad : un partenariat stratégique au service du RENOUVEAU comorien. En réaffirmant son soutien indéfectible à la cause palestinienne et en a

Moroni - Riyad : un partenariat stratégique au service du RENOUVEAU comorien







L’audience accordée par le président Azali Assoumani au nouvel ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite, Son Excellence Mohamed Gharamah Alshamrani, constitue un jalon décisif dans l’histoire récente de notre diplomatie. Elle ne doit pas être perçue comme un simple rituel protocolaire, mais bien comme un signal fort qui engage l’avenir des Comores dans une dynamique d’ouverture et d’émergence. L’audience accordée par le président Azali Assoumani au nouvel ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite, Son Excellence Mohamed Gharamah Alshamrani, constitue un jalon décisif dans l’histoire récente de notre diplomatie. Elle ne doit pas être perçue comme un simple rituel protocolaire, mais bien comme un signal fort qui engage l’avenir des Comores dans une dynamique d’ouverture et d’émergence.





Une reconnaissance internationale du leadership d’Azali





Lorsque l’ambassadeur saoudien salue la qualité du discours du président Azali lors du Sommet extraordinaire de Doha, ce n’est pas seulement l’homme qu’il honore, c’est la voix des Comores qu’il reconnaît. Pour un petit État insulaire longtemps relégué en marge des grandes arènes internationales, cette reconnaissance démontre que notre pays sait aujourd’hui se faire entendre, défendre des positions de principe et participer activement aux débats qui façonnent l’avenir du monde arabo-islamique.





En réaffirmant son soutien indéfectible à la cause palestinienne et en appelant à une paix juste et durable, le président Azali ne s’inscrit pas dans un discours conjoncturel : il exprime l’attachement des Comores à des valeurs universelles de justice, de solidarité et de dignité humaine.





Une coopération qui dépasse le symbolique





L’invitation des Comores à l’Exposition universelle de Riyad 2030 et la promesse d’un accompagnement saoudien pour les Jeux des îles de 2027 ne sont pas des annonces anecdotiques. Elles traduisent une vision : associer les Comores aux grands rendez-vous internationaux, renforcer leur rayonnement et utiliser la coopération comme levier de développement.





Les Jeux des îles, par exemple, ne sont pas seulement un événement sportif. Ils sont une opportunité de diplomatie régionale, un moteur de cohésion nationale et un tremplin pour la jeunesse. L’engagement saoudien à nos côtés dans cette organisation est le signe d’une amitié sincère et d’une volonté de bâtir un partenariat durable.





L’opportunité du RENOUVEAU





Au RDDC, nous croyons fermement que la diplomatie ne doit pas se limiter aux discours. Elle doit se traduire par des actions concrètes qui améliorent la vie quotidienne des citoyens. La future visite officielle du président Azali en Arabie saoudite doit donc être préparée avec rigueur et ambition. Les Comores doivent y défendre des priorités claires :

des investissements dans les infrastructures et l’énergie ;

des partenariats pour l’éducation, la formation et l’emploi des jeunes ;

un soutien aux projets sportifs et culturels qui fédèrent notre nation.





Si cette coopération est bien orientée, elle deviendra un puissant accélérateur du RENOUVEAU comorien que nous appelons de nos vœux.





Oui, consolider une alliance stratégique





La rencontre entre le président Azali Assoumani et le nouvel ambassadeur saoudien marque une étape nouvelle dans le rapprochement entre Moroni et Riyad. Elle symbolise une alliance où se conjuguent solidarité politique, coopération économique et diplomatie sportive.





Les Comores, sous l’impulsion du président Azali, se positionnent désormais comme un partenaire crédible et respecté dans la sphère arabo-islamique. Il nous appartient, en tant que nation, de saisir cette opportunité pour transformer la fraternité en prospérité, et l’amitié en un véritable levier d’émergence.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris le 18 septembre 2025