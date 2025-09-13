"Le RENOUVEAU à l’œuvre : des routes pour unir, des routes pour émerger". Choisir Anjouan et Mohéli pour démarrer simultanément ces chantiers n’est pa

"Le RENOUVEAU à l'œuvre : des routes pour unir, des routes pour émerger"







Le lancement officiel, ce matin, des travaux routiers à Anjouan et Mohéli est plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est un acte fondateur qui traduit la vision du gouvernement et l'ambition portée par le RENOUVEAU, initié par le Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fath Azali : construire pas à pas les bases solides de l'émergence à l'horizon 2030.





Un signal politique fort : l'unité nationale en chantier





Choisir Anjouan et Mohéli pour démarrer simultanément ces chantiers n'est pas anodin. Dans l'histoire politique des Comores, le sentiment de marginalisation des îles périphériques a souvent alimenté tensions et crispations. Investir dans leurs routes aujourd'hui, c'est réaffirmer que l'émergence sera inclusive et que chaque île comptera dans le projet national.





Ainsi, la RN21 (Domoni – Mremani à Anjouan) et la RN32 (Nioumachoi – Wala à Mohéli) ne sont pas seulement des axes routiers. Elles incarnent la volonté politique de relier les Comoriens entre eux, de réduire les fractures territoriales et de renforcer la cohésion nationale.





Des enjeux économiques structurants





L'émergence repose sur des infrastructures solides. Ces routes en construction auront des retombées immédiates et durables :





Dynamisation du commerce local : Les producteurs agricoles et pêcheurs de zones reculées pourront écouler plus facilement leurs produits sur les marchés urbains. Relance du tourisme : Mohéli, avec sa réserve marine et ses plages préservées, deviendra plus accessible, stimulant un secteur porteur de devises et d'emplois.





Création d'emplois directs et indirects : Les travaux eux-mêmes génèrent du travail pour des centaines de familles, tandis que les activités économiques induites se multiplieront à moyen terme.





Amélioration des services publics : Une route, c'est aussi un meilleur accès aux hôpitaux, aux écoles, aux administrations – bref, une vie quotidienne transformée pour les habitants.





Le RENOUVEAU en action : de la parole aux actes





Avec ces chantiers, le RENOUVEAU cesse d'être un concept théorique pour devenir une réalité vécue par les populations. Le gouvernement démontre qu'il ne se contente pas de promesses, mais qu'il engage des réalisations concrètes, visibles et utiles. Confiés à la société CGC avec un délai de 15 mois, ces projets témoignent d'un État stratège et pragmatique, soucieux d'efficacité et de durabilité. Ils traduisent une méthode nouvelle : planifier, exécuter, livrer.





Un horizon clair : l'émergence 2030





Chaque route inaugurée rapproche notre pays de son objectif : devenir une nation émergente. Les infrastructures sont le socle sur lequel reposent la croissance économique, l'intégration sociale et la stabilité politique. C'est pourquoi le RDDC salue et soutient cette dynamique. Car l'émergence n'est pas un slogan mais une construction progressive, faite de projets structurants, de vision partagée et de volonté politique affirmée.





Au militants, l'heure du rassemblement





Aujourd'hui, le gouvernement, sous l'impulsion du Président Azali Assoumani et avec le dynamisme du Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, prouve que le RENOUVEAU n'est pas une promesse abstraite mais une réalité concrète qui prend racine dans nos îles.





J'appelle donc chaque Comorienne et chaque Comorien à se mobiliser autour de ce projet national. L'émergence n'est pas l'affaire d'un homme ou d'un parti, mais celle d'un peuple uni derrière une vision. Soutenir le RENOUVEAU, c'est soutenir le développement, la stabilité et l'avenir de nos enfants.





Le RDDC sera toujours aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour ce destin commun. Unis, engagés et confiants, nous tracerons ensemble la route de l'émergence !





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris le 12 septembre 2025