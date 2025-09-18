Le président Azali invité à Riyad par son Altesse Royale le Prince héritier d’Arabie saoudite. Pour sa part, le président Azali Assoumani a exprimé la

Le nouvel ambassadeur d’Arabie saoudite reçu par le président Azali Assoumani







Son Excellence Monsieur Mohamed Gharamah Alshamrani, nouvel Ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite auprès de l'Union des Comores, a été reçu par le président Azali Assoumani. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur a remis au chef de l'État une lettre d'invitation émanant de Son Altesse Royale le Prince héritier d'Arabie saoudite, conviant les Comores à participer à l'Exposition universelle de 2030, organisée à Riyad.





M. Alshamrani a salué avec insistance la qualité du discours du président Azali Assoumani lors du récent Sommet extraordinaire de Doha, consacré à l'attaque d'Israël contre le Qatar. Il a également exprimé la volonté de son pays d’accompagner les Comores dans l’organisation et la réussite des Jeux des îles de l’océan Indien, que la nation comorienne accueillera en 2027.





L’ambassadeur a, en outre, informé le président des concertations déjà engagées avec les principaux ministères comoriens, en vue de préparer dans les meilleures conditions la visite officielle que le chef de l’État effectuera prochainement en Arabie saoudite.





Pour sa part, le président Azali Assoumani a exprimé la disponibilité de l’Union des Comores à contribuer pleinement au succès de l’Exposition universelle de Riyad 2030. Il a réaffirmé l’alignement des Comores sur les positions du monde arabo-islamique, notamment sur la question palestinienne, appelant à une solution durable et juste en faveur de la paix.





Cette audience illustre une nouvelle étape dans le renforcement des liens fraternels entre Moroni et Riyad, marqués à la fois par une solidarité politique affirmée et une coopération accrue dans les domaines du développement, du sport et de la diplomatie. Beit-salam