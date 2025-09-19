Le Directeur Général de World Fuel Services reçu par Hamadi Idaroussi

World Fuel Services, entreprise internationale basée à Miami et reconnue pour s

Rencontre stratégique entre la SCH et World Fuel Services


Le Directeur Général de World Fuel Services reçu par Hamadi Idaroussi

Ce matin, notre Directeur Général, M. Hamadi Idaroussi, a eu le plaisir d’accueillir à la SCH M. Riyan Qirbi, Directeur Général Afrique et Moyen-Orient de World Fuel Services. Cette rencontre marque le début d’un partenariat prometteur qui vise à renforcer nos capacités techniques et opérationnelles, notamment dans le domaine de l’aviation.

World Fuel Services, entreprise internationale basée à Miami et reconnue pour son expertise dans la distribution de carburants, les énergies renouvelables et les services opérationnels, apportera un soutien précieux à la SCH.

Ce partenariat prévoit :
  • des formations spécialisées pour nos équipes de SCH-Aviation,
  • un appui technique pour nos équipements et leur maintenance,
  • et une meilleure sécurisation de l’approvisionnement en Jet A1, indispensable à l’aviation civile.

Ensemble, nous posons les bases d’une collaboration qui contribuera au développement durable du secteur de l’énergie aux Comores, tout en renforçant les compétences locales.

Comor Hydrocarbures

