Le Directeur Général de l’ORTC en mission en France !

Le Directeur Général de l’ORTC en mission en France !

Après avoir participé au Salon international des médias à Amsterdam, le Directeur Général de l’ORTC, Hablani Assoumani, se trouve actuellement en France. Il est accompagné de Mohamed Miradji Lihoma, coordinateur du Comité de la coordination internationale de l’ORTC, et de Msa Ali Djamal, consultant.

Cette mission a pour objectif de rencontrer les opérateurs qui distribuent l’ORTC dans leurs bouquets afin d’échanger sur la coopération et la visibilité de la chaîne.

Avant de débuter ces rencontres, la délégation a été reçue par S.E. Ahamada Hamadi, ambassadeur des Comores en France, auquel elle a présenté les raisons de son déplacement. Ortc

