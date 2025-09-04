L’ambassadeur de Russie aux Comores reçu par le président Azali. Au cours de l’entretien, l’Ambassadeur a rappelé l’invitation adressée par le Préside

Visite de courtoisie de S.E.M. Andrey Andreev, Ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de l’Union des Comores, avec résidence à Madagascar, à Beit-Salam







Le Président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, a reçu à Beit-Salam S.E.M. Andrey Andreev, Ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité auprès de notre pays, dans le cadre d’une visite de courtoisie marquée par la chaleur et la franchise des échanges. Le Président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, a reçu à Beit-Salam S.E.M. Andrey Andreev, Ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité auprès de notre pays, dans le cadre d’une visite de courtoisie marquée par la chaleur et la franchise des échanges.





Invitation au Sommet Russie–Monde arabe





Au cours de l’entretien, l’Ambassadeur a rappelé l’invitation adressée par le Président Vladimir Poutine à son homologue comorien pour participer au Sommet Russie–Monde arabe, prévu du 14 au 15 octobre prochains. Cet événement de haut niveau s’inscrit dans la continuité des efforts de dialogue et de partenariat entre Moscou et les pays arabes.





Préparation de la Conférence Russie–Afrique





Le diplomate russe a également évoqué la tenue, en Égypte, d’un forum ministériel auquel le ministre comorien des Affaires étrangères est convié. Ce rendez-vous constituera une étape préparatoire majeure en vue de la prochaine Conférence Russie–Afrique.





Soutien diplomatique et économique





L’Ambassadeur a salué la position équilibrée des Comores sur la crise entre la Russie et l’Ukraine, relevant l’attachement de Moroni à la recherche de solutions diplomatiques et pacifiques. Il a, par ailleurs, rappelé que la Russie a toujours soutenu la position comorienne sur Mayotte, dans le respect de la Charte des Nations Unies.





Dans le domaine du développement, la partie russe a exprimé sa volonté d’appuyer le Plan Comores Émergent (PCE 2030) par des projets concrets, notamment à travers un soutien logistique et organisationnel aux Jeux des Îles de l’océan Indien, que les Comores accueilleront en 2027. Une feuille de route conjointe est actuellement en cours d’élaboration avec le ministère comorien des Affaires étrangères.





Célébration des 50 ans de relations diplomatiques





L’année 2025 marque également le cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les Comores et la Russie. Dans ce cadre, l’ouverture prochaine d’une ambassade de Russie aux Comores a été évoquée, ouvrant la voie à un approfondissement de la coopération bilatérale.





Réponse du Président Azali Assoumani





Le Chef de l’État a salué ces perspectives positives et confirmé sa participation aux grandes échéances diplomatiques à venir. Il a rappelé l’apport historique de la Russie en Afrique, ainsi que sa contribution décisive à la formation de nombreux cadres comoriens.





Le Président a enfin exprimé sa satisfaction quant au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre Moroni et Moscou, dans un esprit de solidarité et de partenariat gagnant-gagnant. Beit salam