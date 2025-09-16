"Je salue cet engagement constant des États-Unis aux côtés des Comores pour la paix et la sécurité ". Nous avons notamment évoqué les efforts en cours



J'ai eu le plaisir de recevoir en visite de courtoisie le capitaine de frégate Michelle Calarasu, officier supérieur de la Défense américaine et attachée de défense accréditée pour Madagascar, Maurice, les Seychelles et les Comores.





Nos échanges ont porté sur la consolidation de la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense, avec un accent particulier sur l’appui continu des États-Unis aux forces de défense Comoriennes.





Nous avons notamment évoqué les efforts en cours pour renforcer les capacités de la Garde-Côte comorienne, en matière de Formation, d’équipement et de surveillance maritime, afin de mieux protéger nos eaux, nos côtes et nos ressources maritimes.





Je salue cet engagement constant des États-Unis aux côtés de l’Union des Comores pour la paix, la sécurité et la stabilité dans notre région.





Youssoufa Mohamed Ali