Hommage à M. Tourqui Salim

Le décès de M. Tourqui Salim, ancien Président de la Fédération de football des Comores, plonge notre nation dans une profonde tristesse. Son engagement pour donner aux “Verts”, nos Cœlacanthes, toute leur noblesse demeure inscrit dans la mémoire collective. Visionnaire et bâtisseur, il a façonné un football comorien en quête de grandeur, franchissant sous sa présidence des étapes décisives vers la reconnaissance régionale et internationale.

Son œuvre, immense et admirée, fut guidée par une conviction simple et forte : le sport n’est pas seulement une compétition, mais aussi un levier d’unité et un vecteur de fierté nationale. Ce travail colossal a jeté les bases d’une dynamique qui continue d’inspirer et qui, à travers lui, inscrit une page lumineuse dans l’histoire du football comorien.

À sa famille, à ses proches et à la grande famille du sport comorien, j'exprime mes condoléances les plus émues. Que son âme repose en paix et que son héritage continue de rayonner, vivant dans nos mémoires et porteur d’espérance pour nos enfants !

Mohamed El-Amine, ancien ministre

