Faux billet : Arrestation d'un jeune homme !

13 septembre 2025

Commissariat Central | Alerte vigilance – Faux billet intercepté


Faux billet : Arrestation d'un jeune homme !

La Police nationale informe la population qu’un jeune homme âgé de 20 ans a été intercepté en possession d’un faux billet. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer l’origine et la circulation éventuelle d’autres faux billets.

Dans ce contexte, nous appelons chacun à redoubler de vigilance lors de leurs transactions en espèces.

En cas de doute ou si vous constatez une infraction similaire, merci d’en informer immédiatement le commissariat le plus proche.

La coopération de tous est essentielle pour garantir la sécurité et la tranquillité publiques. La Police nationale reste mobilisée à vos côtés.

Police Nationale

