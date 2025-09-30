Dialo nommé Directeur Régional des impôts : un signal fort pour Mandza Mboudé. Lors de sa rencontre avec la jeunesse de Mandza Mboudé, le Secrétaire g

La nomination de l’Inspecteur des Impôts Monsieur DJOUMOI MHADJOU ALI alias DIALLO au poste du Directeur Régional des impôts de Ngazidja : un signal fort pour Mandza Mboudé







La récente nomination de l'Inspecteur des impôts, Monsieur DJOUMOI MHADJOU ALI, plus connu sous le nom de DIALLO, natif de la ville de Mandza Mboudé, résonne comme un signal fort et porteur d'espérance pour toute une génération. Figure engagée, il est depuis longtemps considéré comme l'un des porte-drapeaux du Renouveau au sein de la cellule du CRC de Mandza Mboudé.





Cette reconnaissance à travers une fonction de responsabilité au sein de l’administration fiscale nationale témoigne non seulement de ses compétences, mais également de la confiance placée en lui par les autorités. Elle illustre une volonté claire : associer la jeunesse dynamique des localités comoriennes à la gestion des affaires publiques et au développement du pays.





Lors de sa rencontre avec la jeunesse de Mandza Mboudé, le Secrétaire général du Gouvernement, Nour El Fath AZALI, avait formulé une promesse : celle de traduire en actes concrets la vision du Renouveau en faveur des jeunes. La nomination de DIALLO vient ainsi confirmer cette parole donnée. Elle est le symbole d’une politique qui vise à valoriser les talents locaux, à promouvoir l’équité territoriale et à renforcer l’inclusion de toutes les composantes de la nation dans la marche vers l’émergence.





Pour Mandza Mboudé, cette avancée n’est pas seulement une fierté, mais un appel à la mobilisation. Elle rappelle que l’engagement, la loyauté et le travail finissent toujours par être récompensés. À travers cette décision, le Renouveau prouve qu’il n’est pas qu’un simple slogan, mais une réalité palpable qui ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes Comoriens.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC