Conférence Internationale de la Sécurité Publique en Chine : Les Comores honorent de leur présence !

Conférence Internationale de la Sécurité Publique en Chine : Les Comores honorent de leur présence ! Cette conférence, qui a réuni plus de 2 000 parti

DGPSN | Les Comores honorent de leur présence la Conférence Internationale de la Sécurité Publique en Chine


Conférence Internationale de la Sécurité Publique en Chine : Les Comores honorent de leur présence !

Sur invitation du ministre chinois de la Sécurité publique, M. Wang Xiaohong, les Comores ont pris part, ce 18 septembre 2025, à la Conférence internationale de la Sécurité publique tenue en Chine.

Le ministre de l’Intérieur, M. Mohamed Ahmed Assoumane, a été représenté à cette rencontre par le conseiller spécial du Président de la République, M. Houmed Msaïdie. Ce dernier était accompagné du Directeur général de la Police et de la sûreté nationale M.Nassif Kaissane ainsi que de l’attaché du cabinet du ministre de l’Intérieur.

Cette conférence, qui a réuni plus de 2 000 participants venus de 127 pays, avait pour objectif de partager la vision du président chinois Xi Jinping : bâtir une sécurité publique mondiale juste, équitable et solidaire afin de garantir la paix et la stabilité dans le monde.

La participation de la délégation comorienne à cette cérémonie illustre l’importance accordée par les Comores à ce grand rendez-vous international.

Police Nationale

