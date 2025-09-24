Comores Telecom : Le nouveau Directeur prend officiellement ses fonctions !

Passation de service à Comores Telecom


Comores Telecom : Le nouveau Directeur prend officiellement ses fonctions !

Aujourd’hui, nous avons assisté à la cérémonie de passation de service entre le Directeur Général par intérim M. Abderemane Said Abdallah et le nouveau Directeur Général de Comores Telecom, M. Moilim Amir (Remy).

Nous remercions chaleureusement M. Abderemane Said Abdallah pour son engagement et son leadership durant son intérim et nous souhaitons à M. Moilim Amir (Remy) plein succès et beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions à la tête de notre entreprise.

Comores Telecom

