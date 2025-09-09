Attaque d'Israël au Qatar : Communiqué de la Présidence de l'Union des Comores. Les Comores réaffirment leur solidarité indéfectible avec le peuple pa

COMMUNIQUÉ







L'Union des Comores exprime sa plus vive indignation et condamne avec la plus grande fermeté la frappe militaire menée par l'armée israélienne contre des responsables du mouvement palestinien Hamas, survenue à Doha, au Qatar.





Cette attaque indigne, constitue une violation flagrante du droit international, de la souveraineté du Qatar, et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Elle traduit une escalade dangereuse qui menace la paix et la stabilité régionales.





L'Union des Comores tient à rappeler que la protection des civils, le respect de la souveraineté des États et la recherche d'une solution politique juste et durable à la question palestinienne sont des impératifs qui s'imposent à tous.





Les Comores réaffirment leur solidarité indéfectible avec le peuple palestinien et leur soutien constant aux efforts internationaux visant à instaurer une paix fondée sur la justice, la légalité internationale et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à un État indépendant et viable.





L'Union des Comores exprime également son entière solidarité avec l'Etat du Qatar et appelle la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités face à ces graves violations, en œuvrant à mettre fin à l'impunité et à relancer de véritables négociations de paix.





Beit-salam, le 09 septembre 2025