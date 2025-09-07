ALERTE PRIX : Le secteur de la construction étouffe aux Comores ! Comment expliquer une telle hausse ? La demande n'a pas tant augmenté que ça. Y a-t-

Avez-vous fait une construction récemment ? Vous avez sans doute eu le même choc que moi en voyant les factures des matériaux.





Aujourd'hui, pour un simple camion de 4 m³ de sable, il faut débourser 110 000 KMF (220 euros ) ! Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on l'achetait à 75 000 KMF. Cette flambée des prix est tout simplement anormale et inacceptable.





Et le pire, c'est que le sable n'est pas le seul concerné !





Le fer à béton a atteint des sommets.





Les gravillons suivent la même tendance.





Même la pozolane devient un luxe.





Comment expliquer une telle hausse ? La demande n'a pas tant augmenté que ça. Y a-t-il une spéculation ? Des problèmes d'approvisionnement ? Quelles qu'en soient les raisons, nous, consommateurs, sommes les seuls à en payer le prix fort. Chaque projet de maison, de chambre, ou de petit commerce devient un parcours du combattant financier.





La vérité, c'est que ce problème dépasse largement le secteur de la construction. Depuis qu'Azali a repris le pouvoir, on observe une hausse généralisée et incontrôlée des prix sur tous les produits de première nécessité. Contrairement aux périodes de Sambi et d'Ikililou, où la vie était déjà dure mais où certains prix restaient encore accessibles, aujourd'hui, tout est devenu hors de contrôle.





Si nous ne faisons rien, ces prix ne feront que continuer à grimper. Il est temps de dire ASSEZ !





Je lance une idée : et si on envisageait un BOYCOTTE pacifique et organisé ?





Le but n'est pas de nuire, mais de nous faire entendre. En réduisant collectivement et temporairement nos achats, nous envoyons un message clair : nous refusons ces prix exorbitants.





- Partagez massivement ce message ! Parlons-en dans nos groupes, dans nos familles, entre voisins. La première étape est la prise de conscience.





- Soyons solidaires et informons-nous sur les prix pratiqués.





- Boycottons les vendeurs qui pratiquent des prix abusifs jusqu'à ce qu'une clarification soit faite.





Il est temps de reprendre le contrôle de notre pouvoir d'achat. Construire son chez-soi ne devrait pas être un rêve inaccessible.





Qu'en pensez-vous ? Partagez vos témoignages et vos idées en commentaire !





Nadhrah Mossa