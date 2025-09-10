Agression à Kiyo : un jeune de Comoni poignardé, la population sous le choc

Agression à Kiyo : un jeune de Comoni poignardé, la population sous le choc. Cet incident, loin d’être isolé, met en lumière la montée inquiétante des

Agression à Kiyo : un jeune de Comoni poignardé, la population sous le choc

Un climat de tension grandissant secoue la région après une violente agression survenue à Kiyo. Un jeune garçon originaire de Comoni a été poignardé par un groupe de jeunes du village, plongeant les habitants dans la stupeur et l’indignation.

Un acte d’une violence inouïe:


Selon les informations recueillies, la victime aurait été prise à partie dans des circonstances encore floues avant de recevoir plusieurs coups de couteau. Rapidement évacué, son état de santé reste préoccupant, bien que les médecins s’emploient à stabiliser son cas.

Un phénomène inquiétant:


Cet incident, loin d’être isolé, met en lumière la montée inquiétante des violences entre jeunes de différentes localités. Les rivalités inter-villageoises, souvent alimentées par des rancunes anciennes ou des différends banalisés, se transforment de plus en plus en affrontements sanglants. La peur grandit au sein des familles, qui redoutent une spirale de représailles.

Les autorités appelées à agir:


Face à la gravité des faits, la population appelle les autorités judiciaires et sécuritaires à intervenir rapidement. La demande est claire : assurer la sécurité des habitants, restaurer l’ordre public et engager des poursuites exemplaires contre les auteurs de cette agression. « Nous ne voulons plus que nos enfants deviennent les victimes de querelles absurdes. La justice doit agir », martèle un habitant de Comoni.

Rétablir la confiance et la paix sociale:


Au-delà de la sanction des coupables, cet événement met en exergue l’urgence de renforcer les dispositifs de prévention et de médiation entre villages. Sans action ferme et durable, de nouveaux drames risquent d’ensanglanter la région.

La population, sous le choc, attend désormais des actes concrets de la part des responsables pour éviter que la violence ne s’installe comme une norme dans la vie quotidienne.

Fahari Ibrahim

