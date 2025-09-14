Accident de circulation à Fomboni : Un choc spectaculaire. Malgré la violence de l’impact, aucun blessé grave n’est à déplorer. Le conducteur de la mo

Accident de circulation à Fomboni : Un choc spectaculaire, mais sans gravité







Un accident de la route est survenu ce dimanche 14 septembre en face de la salle multifonctionnelle de Fomboni. La collision a impliqué une moto lancée à vive allure et une voiture qui effectuait une manœuvre de changement de voie.





Une moto à grande vitesse





D’après plusieurs témoins, la moto arrivait du sens du marché de Fomboni lorsqu’elle a percuté violemment l’arrière d’un véhicule en provenance d’AGI. Le choc a été brutal, projetant la moto au sol et attirant rapidement une foule de curieux sur les lieux.





Plus de peur que de mal





Malgré la violence de l’impact, aucun blessé grave n’est à déplorer. Le conducteur de la moto a été légèrement touché, mais sa vie n’est pas en danger. Quant au véhicule, il présente des dégâts matériels notables sur sa partie arrière. « On a eu très peur en voyant la scène, mais heureusement, tout le monde s’en est sorti vivant », a confié un passant.





Un rappel à la vigilance





Cet accident remet sur la table la question de la sécurité routière à Fomboni, où motos et voitures cohabitent souvent dans une circulation dense et parfois désordonnée. L’excès de vitesse, l’imprudence et le non-respect des règles de conduite figurent parmi les principales causes de ce type d’incidents.





Les autorités locales ne cessent de lancer des appels à la prudence. Cet épisode rappelle à chacun l’importance de la vigilance au volant comme au guidon : un instant d’inattention peut suffire pour provoquer un drame.





Multiplions la prudence dans la circulation, pour éviter que la prochaine fois, la chance ne soit pas au rendez-vous.





La rédaction de Moheli Matin