"À aucun moment, l’UCCIA n’a été partie prenante ni sollicitée dans l’organisation de ce mouvement de grève". C'est fidèle à cette mission que l'UCCIA



L’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat (UCCIA) le Secrétariat Technique Permanent du Dialogue Public-Privé (STP/DPP) suivent avec beaucoup d'attention la situation sociale née au mot d'ordre de grève générale appelé par les Syndicats SYNACO et Oussoukani Wamassiwa et regrettent cette rupture du dialogue et les actions unilatérales et non concertées de certains acteurs du DPP. L’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat (UCCIA) le Secrétariat Technique Permanent du Dialogue Public-Privé (STP/DPP) suivent avec beaucoup d'attention la situation sociale née au mot d'ordre de grève générale appelé par les Syndicats SYNACO et Oussoukani Wamassiwa et regrettent cette rupture du dialogue et les actions unilatérales et non concertées de certains acteurs du DPP.





L’UCCIA rappelle qu’elle est une institution au service de tous les opérateurs économiques et entrepreneurs du pays, investie d’une mission claire : défendre l’intérêt général du secteur privé, accompagner la croissance économique et favoriser le dialogue constructif avec les pouvoirs publics et la société civile.





C'est fidèle à cette mission que l'UCCIA a parrainé le mémorandum d'entente signé le 14/07/2025 par le Gouvernement représenté par le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire et les organisations du Secteur privé le SYNACO, la Nouvelle OPACO et le MODEC qui a abouti à un moratoire sur l'application des modifications de la base taxable au cordon douanier de la TC, l'AI et du DAC ainsi que des mesures d'accompagnement sur la réduction des droits et frais de manutention au port.





À aucun moment, l’UCCIA n’a été partie prenante ni sollicitée dans l’organisation de ce mouvement de grève. L’impliquer dans une action syndicale relève d’une tentative de manipulation de l’opinion publique et porte atteinte à sa crédibilité institutionnelle. L'UCCIA n'est signataire d'aucun protocole d'accord avec le syndicat OUSOUKANI WAMASSIWA et les organisations patronales.





L’UCCIA réaffirme son attachement au dialogue public-privé responsable, à la concertation et à la recherche de solutions consensuelles pour faire face aux défis économiques et sociaux du pays.





Enfin, l’UCCIA appelle l’ensemble du réseau consulaire, ses partenaires économiques, ses membres et l’opinion publique à ne pas céder aux rumeurs infondées et à continuer à œuvrer, dans la sérénité et la responsabilité, pour le développement harmonieux de notre économie nationale.





UCCIA Union des Chambres de Commerce des Comores