Sous le mandat de Sambi, personne n’a crié au scandale quand des responsabilités de haute importance ont été confiées à des Anjouanais

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 11 août 2025 2025-08-11T10:10:00+02:00 Modifier ce post

Sous Sambi, personne n’a crié au scandale quand des responsabilités de haute importance ont été confiées à des Anjouanais, notamment originaires de la

Sous le mandat de Sambi, personne n’a crié au scandale quand des responsabilités de haute importance ont été confiées à des Anjouanais

Sous le mandat de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, personne n’a crié au scandale quand des responsabilités de haute importance ont été confiées à des Anjouanais, notamment originaires de la même ville de Mutsamudu, parfois même issus de la même famille. À titre d’exemple : le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, la direction de cabinet du chef de l’État, le Secrétariat général du gouvernement ou encore des postes d’ambassadeurs. Et pourtant, personne n’a polémiqué à ce sujet.

Pourquoi ? Parce qu’on jugeait Sambi sur sa gestion, sur ses choix politiques et économiques, et non sur l’origine de ceux qu’il avait choisis pour l’accompagner. Le mérite, l’engagement, la loyauté et la compétence primaient sur les considérations insulaires.

Aujourd’hui, ceux qui crient à l’injustice chaque fois qu’un poste n’est pas attribué à un membre de leur île manquent de hauteur. L’intérêt national doit passer avant les logiques insulaires.

J’assume mes propos, car je crois fermement que le débat contradictoire est le carburant qui fait tourner le moteur de la démocratie. Mais que ce débat reste digne, fondé sur les idées, pas sur les origines.

Abasse Mhadjou

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières