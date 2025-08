Mboudé au cœur du renouveau rural comorien : Al imam Azali réhabilite la dignité des campagnes

Mboudé, au cœur du renouveau rural comorien : son excellence Al imam Azali Assoumani réhabilite la dignité des campagnes







Ce jeudi à Mboudé, nous avons été les témoins d'un moment historique, empreint de gravité et d'espoir. Le Président de l'Union des Comores, Son Excellence ,Al imam Azali Assoumani, est venu en personne inaugurer les pistes agricoles réhabilitées de Maoueni–Heledjé, en lien avec celles de Tsembehou–Chandra et de Mremani–Ongodjou. Ce n'était pas une simple coupure de ruban. C'était une parole tenue, une reconnaissance affichée et un engagement renouvelé en faveur du monde rural comorien.





Dans un pays où les zones agricoles ont longtemps été les grandes oubliées des politiques publiques, cette action revêt un caractère profondément politique. Le Président Azali a su redonner sens et valeur au travail de la terre. Il a rappelé que les agriculteurs sont « les artisans silencieux de notre souveraineté alimentaire ». Oui, il a raison : sans eux, aucune nation ne peut se prétendre indépendante.





Des routes, mais pas seulement





Les pistes agricoles inaugurées ne sont pas de simples routes rurales. Elles sont des vecteurs de justice sociale, d’inclusion économique et de désenclavement territorial. Leur réhabilitation participe d’une vision plus large, celle du Plan Comores Émergent, qui place la ruralité et l’économie de proximité au cœur du développement national.





À Mboudé, ce n’est pas la première fois que cette ambition se traduit en actes : réhabilitation de la route Ntsaoueni–Maoueni, lancement du Centre Régional de Développement Économique (CRDE), projets d’accès à l’eau et à l’énergie, et désormais, la route Heledjé–Chamlé et un projet ambitieux d’électrification solaire. Ces réalisations traduisent une volonté constante : faire de notre région un modèle national de développement durable.





Une coopération qui profite aux Comoriens





Le projet AFIDEV, soutenu par l’Agence Française de Développement, s’inscrit dans une démarche de coopération équilibrée et maîtrisée. Ce sont plus de 9,8 milliards injectés dans notre économie, avec une priorité claire : renforcer les filières agricoles et favoriser l’exportation. Mais plus encore, ce sont les entreprises comoriennes , plus de 75 % d’entre elles , qui ont été mobilisées pour la mise en œuvre.





Cela signifie que le Président Azali n’importe pas le développement, il le construit avec et par les Comoriens. C’est un choix politique fort, audacieux, qui redonne confiance à notre jeunesse et à notre tissu économique local.





Jeunes et femmes : une vision inclusive





Le Président ne s’adresse pas qu’aux notables ou aux techniciens du développement. Il parle aussi et surtout à la jeunesse, aux femmes, à ceux qui, trop souvent, restent dans l’ombre. À travers des dispositifs concrets , formations, incubateurs, fonds d’autonomisation , il place ces forces vives au centre de la transformation agricole.





Sa phrase résonne encore dans nos cœurs : « Vous êtes l’âme de notre nation ». Ces mots ne sont pas que de la rhétorique : ils traduisent une conviction sincère, appuyée par des actions visibles et mesurables.





Mboudé : du bastion agricole au territoire pilote





Aujourd’hui, Mboudé n’est plus à la périphérie de la République : elle en est le cœur battant. Le choix de notre région comme territoire pilote est à la fois une consécration et une responsabilité. Il nous appartient désormais d’être à la hauteur de cette ambition.





En posant les jalons d’un développement équilibré, solidaire et durable, le Président Azali Assoumani a montré qu’il est à l’écoute de son peuple et fidèle à sa parole. Il incarne une gouvernance du concret, tournée vers l’avenir, ancrée dans le réel.





Un message d’unité et de confiance





Ce jeudi à Mboudé, le chef de l’État a également lancé un appel à l’unité nationale. Il a rappelé que le progrès ne se construit ni dans la division, ni dans la nostalgie, mais dans le travail collectif. Il a promis que personne ne serait laissé pour compte : ni les villages éloignés, ni les agriculteurs modestes, ni les jeunes sans repères.





Cette promesse, il ne l’a pas faite dans les salons dorés de Moroni, mais au milieu des siens, sur une terre nourricière, debout face à un peuple debout.





Ainsi, le discours du Président Azali Assoumani à Mboudé est plus qu’un engagement : c’est un serment. Celui de reconstruire les Comores par les bases, par les campagnes, par la terre. En tant que fils de cette région, je dis avec fierté que le RENOUVEAU est en marche, et que Mboudé en est désormais l’un des phares.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC