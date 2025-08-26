Loukman Azali place l'éducation au coeur de l'avenir des boxeurs

Après les Jeux, Loukman Azali felicite les Boxeurs. Le Président par intérim de la Fédération comorienne de boxe, Loukman Azali, a reçu la délégation de la FCB qui a représenté avec dignité la discipline lors des Jeux de la CJSOI aux Seychelles édition 2025.

Cette rencontre a été l’occasion de remercier les boxeurs pour leurs performances remarquables : trois médailles d’argent obtenues par les quatre athlètes engagés. Il est à noter que le quatrième boxeur, pour des raisons de santé, n’a pas pu monter sur le ring et a été disqualifié par la commission des Jeux.

Pour saluer ces résultats encourageants, Loukman Azali a promis d’accompagner les boxeurs dans leur scolarité.

Convaincu que l’éducation est un pilier essentiel dans la formation des sportifs, il a souligné que ces jeunes doivent être suivis autant sur le plan scolaire que sportif afin de devenir de véritables ambassadeurs du pays lors des compétitions d’envergure internationale.

Le Président par intérim de la FCB a également tenu à remercier les coachs ainsi que le chef de délégation pour leur engagement et leur contribution à ces résultats satisfaisants.

Fédération Comorienne de Boxe

