Les toilettes indignes à l'arrivée de l'aéroport Moroni Prince Said Ibrahim

Ces toilettes, exiguës, insalubres et mal entretenues, sont souvent la pr

Les toilettes indignes à l’arrivée de l’aéroport Moroni Prince Said Ibrahim


Les toilettes indignes à l’arrivée de l’aéroport Moroni Prince Said Ibrahim

À l’arrivée de l’ancien aérogare de l’aéroport Moroni Prince Said Ibrahim, l’unique toilette accessible aux passagers se distingue tristement par son état de délabrement. Depuis plusieurs années, un simple morceau de fer rouillé fait office de serrure, illustrant le manque d’entretien et de considération pour cet espace pourtant essentiel.

Ces toilettes, exiguës, insalubres et mal entretenues, sont souvent la première impression que les visiteurs ont en posant le pied aux Comores. Il est regrettable que les autorités compétentes n’aient toujours pas pris les mesures nécessaires pour rénover cet espace et offrir des installations sanitaires dignes et fonctionnelles.

Au-delà de la question de la serrure, c’est l’état général d’hygiène et de maintenance qui interpelle. Dans un lieu aussi stratégique que l’aéroport, vitrine du pays, il est impératif de garantir des conditions sanitaires minimales, tant pour les voyageurs que pour le personnel.

Ce constat appelle à une prise de responsabilité urgente de la part des gestionnaires de l’aéroport et des autorités concernées. Investir dans des infrastructures sanitaires de qualité n’est pas un luxe, mais une nécessité pour l’image du pays et le respect des usagers.

Ismael Saadi

