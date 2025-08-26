Les Comores sont en course pour décrocher leur qualification à la Coupe du Monde de la FIFA 26™. Il ne reste que quatre matches au programme du premie

Les Comores sont en course pour décrocher leur qualification à la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Doyen de la sélection, le défenseur Mohamed Youssouf a assisté aux immenses progrès de son équipe au cours des dernières années

Le joueur de 37 ans s'est confié à la FIFA avant les rendez-vous cruciaux du mois de septembre dans la zone CAF







Il ne reste que quatre matches au programme du premier tour des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et, presque à la surprise générale, l'équipe des Comores est solidement lancée dans les échappements du Ghana. Même si le plus dur reste sans doute à venir pour les hommes de Stefano Cusin, ces derniers ne sont jamais qu'à trois points de la première place du Groupe I, synonyme de billet direct pour l'Amérique du Nord. Si on l'avait dit à Mohamed Youssouf en 2011, quand le latéral aujourd'hui expérimenté commençait seulement son aventure en sélection, c'est bien simple : il aurait dû se pincer fort pour y croire.





"Franchement, jamais je n'y aurais cru", admet sans détour le joueur de 37 ans. "Être présent dans le sprint final à quatre matches de la fin, c'est déjà une victoire pour nous. Quand on voit d'où on vient, avec qui on est, et avec toute l'humilité qu'il faut avoir, c'est déjà une victoire. Ça montre qu'on progresse, qu'on essaie de faire les choses bien et qu'il y a aussi du talent."





Au même titre que Faïz Selemani ou Youssouf M'Changama, d'autres tauliers de la sélection, Mohamed Youssouf constitue un témoin privilégié de l'impressionnant bond en avant réussi par l'archipel de la côte est africaine depuis plus d'une décennie. Lorsque le joueur révélé au Havre AC a mis les pieds en sélection pour la première fois en juin 2011, les Comores occupaient en effet une 188e place anonyme au Classement mondial FIFA/Coca-Cola. Quatorze ans plus tard, les Cœlacanthes figurent au 105e rang, tout près de leur meilleur classement historique (103e, en novembre 2024).





"Quand je repense aux premières années, c'est incroyable d'en être là, mais par contre, ce n'est pas dû au hasard, c'est le fruit du travail et de la persévérance", assure le natif de Paris, qui loue par ailleurs tout le travail mis en place par le sélectionneur Amir Abdou, en poste de 2014 à 2022, pour faire progresser l'équipe. "Quand j'ai commencé, on était à peu près 5-6 expatriés et le reste, c'était des locaux. Il y a eu une deuxième phase quand Amir Abdou est arrivé, il a fait en sorte d'avoir les meilleurs Comoriens qui jouent aux Comores, en France ou n'importe où. C'est là qu'on a commencé à voir venir des joueurs comme Chaker Alhadhur (FC Nantes, SM Caen...) qui jouait en Ligue 1 à cette époque."





Petit à petit, comme Mohamed Youssouf le raconte si bien, "la sélection a grandi et s'est professionnalisée". Si la Fédération de Football des Comores a joué un rôle central dans le bon développement de la sélection, les joueurs eux-mêmes se sont évertués à créer un environnement propice aux efforts, au don de soi, mais avant tout à la bonne ambiance générale entre ceux qui vivaient aux Comores et ceux qui étaient basés en Europe.





"Ils avaient leur qualité, on avait les nôtres. On avait nos défauts, ils avaient les leurs. Et à partir de ça, on a essayé de former une équipe. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas eu de clans, on s'est vraiment mis tous ensemble, on savait qu'on était capables de créer une sélection, et dès lors, on s'est entraidés, on a tous poussé dans le même sens", assure Mohamed Youssouf qui, à mesure que les résultats s'amélioraient et que la sélection gagnait en prestige, a vu de plus en plus de joueurs motivés à les rejoindre.





"On n'a jamais poussé les gens à venir, on n'a jamais fait de lobbying, ce n'est pas notre façon de faire", assure par ailleurs l'expérimenté défenseur qui estime que la croissance des Comores s'est faite assez naturellement. "On s'est toujours dit que quand les nouveaux vont découvrir l'ambiance, voir l'envie qu'on a et la sincérité qu'on met sur le terrain, normalement, ils ne voudront plus faire machine arrière."





Et visiblement, le footballeur également passé par l'Amiens SC et les historiques de la sélection avaient vu juste, car année après année, l'équipe des Comores semble se renforcer toujours un peu plus, preuve en est avec l'intégration de joueurs expérimentés ou prometteurs, comme le sont Rafiki Saïd (Standard de Liège) ou Warmed Omari (prêté par l'Olympique Lyonnais à l'Hambourg SV), arrivé plus récemment.





À l'aube de deux duels contre le Mali (4 septembre) puis face à la République centrafricaine (7 septembre), les Comoriens, qui ont découvert la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 (élimination en huitièmes de finale) et qui la disputeront de nouveau en fin d'année au Maroc, croient-ils alors dur comme fer en leur capacité à rattraper puis à dépasser le Ghana pour s'inviter au Mondial 2026 ?





"C'est le rêve, on en rêve tous", glisse Mohamed Youssouf d'un ton plein d'évidence. "On essaie d'avoir le bon mix entre l'humilité et l'ambition. Quand on rentre sur le terrain, on ne se dit pas que la Coupe du Monde, c'est un rêve inaccessible."



