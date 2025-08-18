Président Azali, Grand absent du 45ᵉ Sommet de la SADC à Antananarivo. Dr Aboubacar Said Anli, ministre premier, ministre de l'énergie de l'eau et des



Le président Azali Assoumani était attendu ce 17 aout 2025 au 45ᵉ Sommet de la SADC à Antananarivo. Il a été représenté par Dr Aboubacar Said Anli, ministre premier, ministre de l'énergie de l'eau et des hydrocarbures.





Ci-dessous le communiqué du Ministère de l'Energie :





"Le ministre premier comorien, Dr Aboubacar Said Anli représente le chef de l’État au 45ᵉ Sommet de la SADC à Antananarivo:





Dr Aboubacar Said Anli, ministre premier, ministre de l'énergie de l'eau et des hydrocarbures de l’Union des Comores, a représenté le chef de l’État comorien au 45ᵉ Sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), tenu au Centre de Conférences Internationales d’Ivato, à Antananarivo, Madagascar ,le 18 Août 2025.





Une présence diplomatique stratégique:





La participation du Dr Aboubacar Said Anli à ce sommet de haut niveau témoigne de l’engagement des Comores dans les dynamiques régionales de coopération politique, économique et sécuritaire. En rappel, les discussions stratégiques sur les priorités de la SADC, notamment l’industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique, était le thème central du sommet de cette année.





Un sommet sous le signe de la résilience:





Le sommet, qui a réuni les chefs d’État ou leurs représentants de 16 pays membres, a été marqué par l’élection du président malgache Andry Rajoelina à la présidence tournante de la SADC pour la période 2025–2026.





Les débats ont porté sur la mise en œuvre du Plan indicatif régional de développement stratégique (RISDP) et sur les partenariats internationaux, notamment avec les États-Unis.





Les Comores dans la dynamique régionale:





La présence du ministre premier comorien Dr Aboubacar Said Anli à Antananarivo renforce la visibilité diplomatique des Comores au sein de la SADC.

Elle illustre la volonté du pays de contribuer activement aux efforts régionaux pour une Afrique australe plus intégrée, résiliente et prospère.





Le Ministre de l'eDr Aboubacar Said Anli a également profité de cette occasion pour échanger avec ses homologues sur les enjeux communs, notamment la sécurité maritime, le développement durable et la coopération économique.





Dans les mêmes circonstances il a remis au chef de l'Etat Malgache Andry Rajoelina un message du chef de l'Etat comorien S.E Azali Assoumani. Le ministre a enfin pris part à l'inauguration d'une tronçon de première d'autoroute de Madagascar.





Service de Communication"