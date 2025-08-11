Le nouvel ambassadeur de Chine reçu par les Président et Vice-président de l’Assemblée ! Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé les l

Le Président de l’Assemblée de l'Union des Comores reçoit le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine







Le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, l'honorable Moustadroine Abdou, et le Vice-président de l'Assemblée de l'Union, l'honorable Zoubeiri Mohamed Ahmed, ont reçu Son Excellence Monsieur HUANG Zheng, nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores, dans le cadre d'une visite de courtoisie.





Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé les liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la collaboration parlementaire et sur le développement des relations bilatérales au bénéfice des deux peuples.





Le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores a exprimé sa satisfaction quant aux relations amicales qui existent entre les deux pays et a réaffirmé la volonté de l'Assemblée de renforcer la coopération avec la Chine.





Cette visite de courtoisie est une étape importante pour renforcer les relations entre les deux pays et pour explorer de nouvelles opportunités de coopération. Les deux parties sont déterminées à travailler ensemble pour le bénéfice de leurs peuples respectifs.





