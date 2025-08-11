Le nouvel ambassadeur de Chine reçu par les Président et Vice-président de l’Assemblée !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 11 août 2025 2025-08-11T16:06:00+02:00 Modifier ce post

Le nouvel ambassadeur de Chine reçu par les Président et Vice-président de l’Assemblée ! Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé les l

Le Président de l’Assemblée de l'Union des Comores reçoit le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine


Le nouvel ambassadeur de Chine reçu par les Président et Vice-président de l’Assemblée !

Le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores, l'honorable Moustadroine Abdou, et le Vice-président de l'Assemblée de l'Union, l'honorable Zoubeiri Mohamed Ahmed, ont reçu Son Excellence Monsieur HUANG Zheng, nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l’Union des Comores, dans le cadre d’une visite de courtoisie.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé les liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la collaboration parlementaire et sur le développement des relations bilatérales au bénéfice des deux peuples.

Le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores a exprimé sa satisfaction quant aux relations amicales qui existent entre les deux pays et a réaffirmé la volonté de l'Assemblée de renforcer la coopération avec la Chine.

Cette visite de courtoisie est une étape importante pour renforcer les relations entre les deux pays et pour explorer de nouvelles opportunités de coopération. Les deux parties sont déterminées à travailler ensemble pour le bénéfice de leurs peuples respectifs.

Assemblée de l'Union des Comores-AUC

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières