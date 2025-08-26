Le message de Belou à Kandani devant l’Armée Nationale de Développement. Fidèle à la tradition, l’AND ouvre ainsi les cérémonies du mois béni du Mawli



Très heureux d'avoir pris part, en tant que Directeur de Cabinet du Président chargé de la Défense, à la veillée inaugurale du Mawlid au camp militaire de Kandani.





Aux côtés de Son Excellence le Président AZALI Assoumani, Chef Suprême des Armées, nous avons partagé ce moment de recueillement, de ferveur et de fraternité, placé sous l’égide de l’Armée Nationale de Développement.





Fidèle à la tradition, l’AND ouvre ainsi les cérémonies du mois béni du Mawlid, rappelant sa mission de défense des valeurs spirituelles, de cohésion nationale et de paix sociale.





Ce fut un temps fort pour honorer la mémoire du Prophète Muhammad (PSL), renforcer notre foi collective et méditer, à travers les prêches, sur les défis moraux et sociétaux de notre époque.





Que ce mois sacré continue d’unir les Comoriens autour de la foi, de la paix et du vivre-ensemble.









Youssoufa Mohamed Ali