Le message de Belou à Kandani devant l’Armée Nationale de Développement

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 26 août 2025 2025-08-26T12:20:00+02:00 Modifier ce post

Le message de Belou à Kandani devant l’Armée Nationale de Développement. Fidèle à la tradition, l’AND ouvre ainsi les cérémonies du mois béni du Mawli

Le message de Belou à Kandani devant l’Armée Nationale de Développement

Très heureux d’avoir pris part, en tant que Directeur de Cabinet du Président chargé de la Défense, à la veillée inaugurale du Mawlid au camp militaire de Kandani.

Aux côtés de Son Excellence le Président AZALI Assoumani, Chef Suprême des Armées, nous avons partagé ce moment de recueillement, de ferveur et de fraternité, placé sous l’égide de l’Armée Nationale de Développement.

Fidèle à la tradition, l’AND ouvre ainsi les cérémonies du mois béni du Mawlid, rappelant sa mission de défense des valeurs spirituelles, de cohésion nationale et de paix sociale.

Ce fut un temps fort pour honorer la mémoire du Prophète Muhammad (PSL), renforcer notre foi collective et méditer, à travers les prêches, sur les défis moraux et sociétaux de notre époque.

Que ce mois sacré continue d’unir les Comoriens autour de la foi, de la paix et du vivre-ensemble.


Youssoufa Mohamed Ali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières